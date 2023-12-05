Шарль Мішель перервав візит до Китаю, щоб переконати Орбана зняти заперечення щодо України

Президент Євроради перервав візит до Китаю через те, що позиція прем'єр-міністра Угорщини загрожує зірвати саміт лідерів Євросоюзу

Віктор Орбан та Шарль Мішель (Фото - EPA)

Президент Європейської ради Шарль Мішель перервав візит до Китаю через те, що позиція прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана загрожує зірвати саміт лідерів Євросоюзу. Про це повідомляє Politico.

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Мішель негайно повертається з Пекіна до Брюсселя, щоб продовжити переговори з лідерами ЄС щодо подальших дій, повідомив чиновник ЄС в інтерв'ю виданню. Він також зазначив, що віддалені переговори неможливі, оскільки у Пекіні недоступні захищені від прослуховування лінії зв'язку для переговорів із лідерами ЄС.

У листі від 4 грудня, який є у розпорядженні Politico, Орбан закликав Мішеля викреслити переговори про вступ України з порядку денного саміту Європейської ради. "Я з усією повагою закликаю вас не закликати Європейську раду ухвалити рішення з цих питань у грудні, оскільки очевидна відсутність консенсусу неминуче призведе до провалу", – написав Орбан.

Прем'єр Угорщини категорично виступає проти початку переговорів щодо прийняття України, хоча Європейська комісія у листопаді рекомендувала розпочати переговори про членство. Орбан також пригрозив накласти вето на заплановану допомогу ЄС Україні у розмірі 50 млрд євро.

Мішель уже зустрічався з Орбаном минулого тижня у Будапешті, намагаючись зняти суперечності перед самітом лідерів ЄС, нагадує видання.

Сьогодні повідомлялося, що президент Франції Емманюель Макрон запросив Орбана на зустріч у Парижі для пошуку компромісу щодо початку переговорів з Україною щодо вступу до ЄС.

8 листопада 2023 року Єврокомісія рекомендувала розпочати переговори щодо вступу України до ЄС.

10 листопада Орбан заявив, що в Угорщині "чітка позиція" – переговорів щодо вступу України до Євросоюзу не має бути.

22 листопада Орбан пригрозив заблокувати всю допомогу Європейського Союзу для України, а також майбутній вступ країни до блоку, якщо лідери ЄС не погодяться переглянути свою стратегію підтримки України.

30 листопада президентка Європейської комісії фон дер Ляєн заявила на щорічній конференції Європейського оборонного агентства, що ЄС має враховувати військові потреби України, визначаючи майбутню стратегію оборонної промисловості Європи.

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