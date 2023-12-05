Шарль Мішель перервав візит до Китаю, щоб переконати Орбана зняти заперечення щодо України
Президент Європейської ради Шарль Мішель перервав візит до Китаю через те, що позиція прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана загрожує зірвати саміт лідерів Євросоюзу. Про це повідомляє Politico.
Мішель негайно повертається з Пекіна до Брюсселя, щоб продовжити переговори з лідерами ЄС щодо подальших дій, повідомив чиновник ЄС в інтерв'ю виданню. Він також зазначив, що віддалені переговори неможливі, оскільки у Пекіні недоступні захищені від прослуховування лінії зв'язку для переговорів із лідерами ЄС.
У листі від 4 грудня, який є у розпорядженні Politico, Орбан закликав Мішеля викреслити переговори про вступ України з порядку денного саміту Європейської ради. "Я з усією повагою закликаю вас не закликати Європейську раду ухвалити рішення з цих питань у грудні, оскільки очевидна відсутність консенсусу неминуче призведе до провалу", – написав Орбан.
Прем'єр Угорщини категорично виступає проти початку переговорів щодо прийняття України, хоча Європейська комісія у листопаді рекомендувала розпочати переговори про членство. Орбан також пригрозив накласти вето на заплановану допомогу ЄС Україні у розмірі 50 млрд євро.
Мішель уже зустрічався з Орбаном минулого тижня у Будапешті, намагаючись зняти суперечності перед самітом лідерів ЄС, нагадує видання.
Сьогодні повідомлялося, що президент Франції Емманюель Макрон запросив Орбана на зустріч у Парижі для пошуку компромісу щодо початку переговорів з Україною щодо вступу до ЄС.
- 8 листопада 2023 року Єврокомісія рекомендувала розпочати переговори щодо вступу України до ЄС.
- 10 листопада Орбан заявив, що в Угорщині "чітка позиція" – переговорів щодо вступу України до Євросоюзу не має бути.
- 22 листопада Орбан пригрозив заблокувати всю допомогу Європейського Союзу для України, а також майбутній вступ країни до блоку, якщо лідери ЄС не погодяться переглянути свою стратегію підтримки України.
- 30 листопада президентка Європейської комісії фон дер Ляєн заявила на щорічній конференції Європейського оборонного агентства, що ЄС має враховувати військові потреби України, визначаючи майбутню стратегію оборонної промисловості Європи.
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