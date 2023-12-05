Макрон переконуватиме Орбана щодо України та ЄС – Politico

Глави Франції та Угорщини зустрінуться у Парижі. У Франції вважають, що Орбана можна переконати підтримати вступ України в ЄС

Емманюель Макрон та Віктор Орбан (Фото: EPA, Mohammed Badra)

Президент Франції Емманюель Макрон запросив угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана на зустріч у Парижі наприкінці цього тижня для спільного пошуку компромісу щодо початку переговорів з Україною про вступ до ЄС. Про це повідомило видання Politico із посиланням на дипломата з іншої країни ЄС у Парижі.

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За даними співрозмовника, у французького президента вважають, що угорського лідера все ще можна переконати підтримати вступ України до ЄС.

За словами чиновника, Орбан "підвищив ставки", щоб отримати більше грошей від ЄС.

"Це суто тактичний момент... тому є певний оптимізм, що ми можемо досягти угоди", – зазначив співрозмовник видання.

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Дипломат назвав погрози Орбана політичним спектаклем і намагався протистояти враженню, що угорський прем’єр диктує порядок денний іншим 26 країнам, кажучи: "Ще один день, ще один лист з Будапешта. Що нового?"

Однак ще один високопосадовець-дипломат з третьої країни ЄС сказав, що Орбан стає все непоступливішим. Він сказав, що цього разу Орбан, здається, справді дає зрозуміти, що не відступить від своєї позиції щодо вступу України, навіть якщо отримає більше коштів від ЄС.

За словами співрозмовника, проблема з позицією Орбана полягає в тому, що вона ускладнює досягнення типового компромісу в межах EUCO, оскільки питання було "бінарним". Він додав, що "або ми приймаємо рішення в грудні, або не приймаємо".

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Однак, з іншого боку, дипломат-високопосадовець зазначив, що в листі Орбана були пропущені два моменти, які він порушував у своєму попередньому листі до глави Європейської Ради Шарля Мішеля.

"Якщо ви порівняєте два листи, то помітите, що він більше не згадує про незгоду з гарантіями безпеки для України та санкціями проти Росії", – сказав він.

Посли Європейського Союзу 5 грудня мають розпочати обговорення пропозиції про переговори щодо вступу України до блоку.

8 листопада Єврокомісія рекомендувала розпочати переговори про вступ України до ЄС.

10 листопада Орбан заявив, що в Угорщини "чітка позиція" – переговорів щодо вступу України до Євросоюзу не повинно бути.

22 листопада Орбан пригрозив заблокувати всю допомогу Європейського Союзу для України, а також майбутній вступ країни до блоку, якщо лідери ЄС не погодяться переглянути свою стратегію підтримки України.

30 листопада президентка Європейської комісії фон дер Ляєн заявила на щорічній конференції Європейського оборонного агентства, що ЄС має враховувати військові потреби України, визначаючи майбутню стратегію оборонної промисловості Європи.

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