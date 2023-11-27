Віцепрезидентка Єврокомісії високо оцінила зусилля України у боротьбі з корупцією - фото

Віцепрезидентка Європейської комісії вважає, що в Україні формується ефективна система боротьби з корупцією, оскільки країна прагне розпочати переговори про членство в ЄС

Віцепрезидентка Європейської комісії Віра Юрова вважає, що в Україні формується ефективна система боротьби з корупцією, оскільки країна прагне розпочати переговори про членство в ЄС. Про це написало видання Bloomberg.

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"Україна робить все, щоб посилити боротьбу з корупцією", - сказала Юрова під час пресбрифінгу в Києві після зустрічей з прем'єр-міністром, міністром юстиції та керівниками антикорупційних інституцій країни.

За її словами, випадки корупції стають все більш помітними, оскільки Україна стає кращою у їх розкритті.

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Вона додала, що "вражена" зусиллями Києва, й наголосила, що донесе цей меседж до Брюсселя та країн – членів ЄС, коли вони обговорюватимуть початок переговорів з Україною про майбутнє членство в ЄС.

У X (колишній Twitter) вона написала, що Європейська комісія рекомендує Україні працювати над чотирма пріоритетами до березня 2024 року:

→ антикорупція;

→ деолігархізація;

→ врегулювання лобіювання;

→ права меншин.

Фото: Віра Юрова (Twitter)

22 листопада стало відомо, що Орбан пригрозив заблокувати всю допомогу Європейського Союзу для України, а також майбутній вступ країни до блоку, якщо лідери ЄС не погодяться переглянути свою стратегію підтримки України.

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У той же день до парламенту Угорщини було внесено законопроєкт про створення державного Агентства із захисту суверенітету, яке має виявляти та припиняти "іноземні спроби впливу на політику". У своїх виступах Орбан заявляє, що головне в його роботі як прем'єра — це захист суверенітету Угорщини від зазіхань Євросоюзу.

8 листопада Єврокомісія рекомендувала розпочати переговори про вступ України до ЄС.

Питання про початок переговорів Євросоюзу з Україною щодо вступу має бути врегульоване у грудні на саміті ЄС, це рішення потребує одноголосного схвалення всіх 27 країн-членів. Хоча у ЄС є й план "Б" на випадок, якщо всі 27 країн-членів не захочуть голосувати.

10 листопада Орбан заявив, що в Угорщини "чітка позиція" – переговорів щодо вступу України до Євросоюзу не повинно бути.

Виконавчі органи Євросоюзу затвердили 23 листопада авансові виплати розміром 900 млн євро в межах раніше замороженого фонду підтримки економіки Угорщини.

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