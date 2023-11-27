Представительница Еврокомиссии высоко оценила усилия Украины в борьбе с коррупцией - фото

Вице-президент Европейской комиссии считает, что в Украине формируется эффективная система борьбы с коррупцией

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Вице-президент Европейской комиссии Вера Юрова считает, что в Украине формируется эффективная система борьбы с коррупцией, поскольку страна стремится начать переговоры о членстве в ЕС. Об этом написало издание Bloomberg.

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"Украина делает все, чтобы усилить борьбу с коррупцией", – сказала Юрова во время пресс-брифинга в Киеве после встреч с премьер-министром, министром юстиции и руководителями антикоррупционных институтов страны.

По ее словам, случаи коррупции становятся все заметнее, поскольку Украина становится лучше в их раскрытии.

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Она добавила, что "впечатлена" усилиями Киева, и подчеркнула, что донесет этот месседж в Брюссель и страны – члены ЕС, когда они будут обсуждать начало переговоров с Украиной о будущем членстве в ЕС.

В X (бывший Twitter) она написала, что Европейская комиссия рекомендует Украине работать над четырьмя приоритетами до марта 2024 года:

→ антикоррупция;

→ деолигархизация;

→ урегулирование лоббирования;

→ права меньшинств.

Фото: Вера Юрова (Twitter)

22 ноября стало известно, что Орбан пригрозил заблокировать всю помощь Европейского Союза для Украины, а также будущее вступление страны в блок, если лидеры ЕС не согласятся пересмотреть свою стратегию поддержки Украины.

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В тот же день в парламент Венгрии был внесен законопроект о создании государственного Агентства по защите суверенитета, которое должно выявлять и прекращать "иностранные попытки влияния на политику". В своих выступлениях Орбан заявляет, что главным содержанием его работы как премьера есть защита суверенитета Венгрии от посягательств Евросоюза.

8 ноября Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры по вступлению Украины в ЕС.

Вопрос о начале переговоров Евросоюза с Украиной о вступлении должен быть урегулирован в декабре на саммите ЕС, это решение требует единогласного одобрения всех 27 стран-членов. Хотя у ЕС есть и план "Б" на случай, если все 27 стран-членов не захотят голосовать.

10 ноября Орбан заявил, что у Венгрии "четкая позиция" – переговоров по вступлению Украины в Евросоюз не должно быть.

Исполнительные органы Евросоюза утвердили 23 ноября авансовые выплаты в размере 900 млн евро в рамках ранее замороженного фонда поддержки экономики Венгрии.

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