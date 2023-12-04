Завтра країни ЄС розпочнуть дебати щодо членства України у блоці – Sky News

За даними ЗМІ, у вівторок, 5 грудня, посли ЄС розпочнуть дебати щодо переговорів про членство України

НАТО, ЄС, Україна (Фото: EPA)

Посли Європейського Союзу 5 грудня розпочнуть обговорення пропозиції розпочати переговори щодо вступу України до блоку. Про це повідомило видання Sky News із посиланням на офіційних осіб та дипломатів.

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Співрозмовники видання зазначили, що на зустрічі розпочнеться обговорення проєкту угоди саміту лідерів країн Євросоюзу, який відбудеться 14-15 грудня. Ця зустріч послів є початком підготовки до грудневого саміту, на якому обговорять євроінтеграцію не лише України, а й Молдови, Грузії, Боснії та інших країн.

Питання про початок переговорів Євросоюзу з Україною щодо вступу має бути врегульоване на саміті ЄС, це рішення потребує одноголосного схвалення всіх 27 країн-членів. Водночас у ЄС є й план "Б" на випадок, якщо всі 27 країн-членів не захочуть голосувати.

За даними агентства Reuters, на засіданні у вівторок обговорюватиметься проєкт угоди саміту, який, як очікується, також ухвалить рішення щодо пов'язаної з ним пропозиції про надання Україні бюджетної підтримки у розмірі 50 млрд євро до 2027 року.

Агентство додало, що у вівторок не очікується жодних остаточних рішень, але попередній обмін думками між країнами-членами дасть уявлення про те, наскільки ймовірно, що саміт дасть "зелене світло" Україні.

Дипломати та чиновники ЄС заявили, що перший проєкт, підготовлений для обговорення, обов'язково буде змінений.

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Початковий проєкт рішення саміту, за даними журналістів, містить формулювання: "Європейський союз вирішує розпочати переговори про вступ з Україною та Молдовою".

Щодо Грузії, зазначили обидва видання, відомо, що країна отримає статус кандидата на вступ до ЄС "за умови виконання Тбілісі невиконаних умов".

У випадку Боснії в початковому проєкті зазначалося, що блок "готовий розпочати переговори про вступ до ЄС, як тільки буде досягнутий необхідний рівень відповідності критеріям членства", пишуть ЗМІ.

Усі три рішення потребують одностайної підтримки 27 країн ЄС. У випадку з Україною Угорщина погрожує перешкодити цьому.

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Речник угорського уряду Золтан Ковач окремо заявив журналістам Reuters, що, на думку уряду країни, жодні умови для початку переговорів про вступ України до ЄС не виконані.

"Як ми можемо говорити про вступ країни, яка останні два роки перебуває у стані війни, державна адміністрація якої працює лише завдяки іноземним грошам, з таким рівнем корупції, з 20% окупованої території... Як хтось може стверджувати, що країна готова до переговорів про вступ?" – сказав він.

Агентство додало, що голова самітів ЄС, президент Європейської Ради Шарль Мішель, відвідав Будапешт минулого тижня, але не було жодних ознак того, що йому вдалося схилити Ковача та прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана на бік України.

Один із дипломатів ЄС сказав, що Мішель поїхав з Будапешта "з порожніми руками", а представник блоку заявив у понеділок, що було "дуже, дуже важко" досягти згоди між усіма 27 країнами-членами ЄС щодо початку переговорів про членство України в Євросоюзі.

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Як заявили журналістам співрозмовники з Брюсселя, "ще більше ускладнює картину" те, що "деякі інші країни" ЄС вимагали, щоб саміт розширив перспективи членства Грузії та Боснії в ЄС в обмін на їхню підтримку України.

8 листопада Єврокомісія рекомендувала розпочати переговори про вступ України до ЄС.

10 листопада прем'єр-міністр Угорщини Орбан заявив, що в Угорщини "чітка позиція" – переговорів щодо вступу України до Євросоюзу не повинно бути.

22 листопада прем'єр-міністр Угорщини Орбан пригрозив заблокувати всю допомогу Європейського Союзу для України, а також майбутній вступ країни до блоку, якщо лідери ЄС не погодяться переглянути свою стратегію підтримки України.

30 листопада президентка Європейської комісії фон дер Ляєн заявила на щорічній конференції Європейського оборонного агентства, що ЄС повинен враховувати військові потреби України, визначаючи майбутню стратегію оборонної промисловості Європи.

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