"Це фатально": Бербок стурбована зменшенням уваги до війни в Україні

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила про стурбованість тим, що у світі зменшується увага до війни Росії проти України

Анналена Бербок (Фото: ЕРА)

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила про стурбованість тим, що у світі знижується увага до війни Росії проти України. Її слова наводить Міністерство закордонних справ Німеччини у X (колишній Twitter).

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"Наразі увага до України зникає з поля зору громадськості – це фатально", – наголосила вона.

Бербок зауважила, що Росія продовжує цілеспрямовано атакувати українську цивільну інфраструктуру й наразі вона є "серйознішою, ніж будь-коли". Вона наголосила, що потрібно "працювати над тим, щоб зимовий захисний щит України був міцним".

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Окрім цього, Бербок також зазначила, що майбутнє України – в ЄС і НАТО. Саме тому необхідно зробити все можливе, щоб підтримати її на цьому шляху.

Глава МЗС Німеччини вважає, що Рада Україна – НАТО наближатиме країну до членства в Альянсі.

"Стандарти НАТО, планування сил і засобів та реформування збройних сил є центральними у цьому процесі. З цією метою Німеччина інвестує додаткові 11,5 мільйона євро до Трастового фонду Україна – НАТО", – додала вона.

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Україна набула статусу країни-кандидата на вступ до Євросоюзу 2022 року. Тоді ж Єврокомісія надала Україні план дій, який потрібно виконати для початку переговорів щодо вступу до ЄС. За даними Politico, Євросоюз готується офіційно оголосити про початок переговорів щодо вступу в грудні 2023 року.

Пізніше, 8 листопада, Єврокомісія рекомендувала розпочати переговори про вступ України до ЄС.

22 листопада стало відомо, що Орбан пригрозив заблокувати всю допомогу Європейського союзу для України, а також майбутній вступ країни до блоку, якщо лідери ЄС не погодяться переглянути свою стратегію підтримки України.

Питання про початок переговорів Євросоюзу з Україною щодо вступу має бути врегульоване в грудні на саміті ЄС, це рішення потребує одноголосного схвалення всіх 27 країн-членів. Хоча у ЄС є й план "Б" на випадок, якщо всі 27 країн-членів не захочуть голосувати.

10 листопада Орбан заявив, що в Угорщини "чітка позиція" – переговорів щодо вступу України до Євросоюзу не повинно бути.

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