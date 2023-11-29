"Это фатально": Бербок обеспокоена снижением внимания к войне в Украине
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила об озабоченности тем, что в мире снижается внимание к войне России против Украины. Ее слова приводит Министерство иностранных дел Германии в X (бывший Twitter).
"В настоящее время внимание к Украине исчезает из поля зрения общественности — это фатально", – подчеркнула она.
Бербок отметила, что Россия продолжает целенаправленно атаковать украинскую гражданскую инфраструктуру и сейчас она "серьезнее, чем когда-либо". Она подчеркнула, что нужно "работать над тем, чтобы зимний защитный щит Украины был крепким".
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Кроме того, Бербок также отметила, что будущее Украины – в ЕС и НАТО. Поэтому необходимо сделать все возможное, чтобы поддержать ее на этом пути.
Глава МИД Германии считает, что Совет Украина – НАТО будет приближать страну к членству в Альянсе.
"Стандарты НАТО, планирование сил и средств и реформирование вооруженных сил являются центральными в этом процессе. С этой целью Германия инвестирует дополнительные 11,5 миллиона евро в Трастовый фонд Украина – НАТО", – добавила она.
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Украина приобрела статус страны-кандидата на вступление в Евросоюз в 2022 году. Тогда же Еврокомиссия предоставила Украине план действий, который нужно выполнить для начала переговоров по вступлению в ЕС. По данным Politico, Евросоюз готовится официально объявить о начале переговоров по вступлению в декабре 2023 года.
Позже, 8 ноября, Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении Украины в ЕС.
22 ноября стало известно, что Орбан пригрозил заблокировать всю помощь Европейского союза для Украины, а также будущее вступление страны в блок, если лидеры ЕС не согласятся пересмотреть свою стратегию поддержки Украины.
- Вопрос о начале переговоров Евросоюза с Украиной о вступлении должен быть урегулирован в декабре на саммите ЕС, это решение требует единогласного одобрения всех 27 стран-членов. Хотя у ЕС есть и план "Б" на случай, если все 27 стран-членов не захотят голосовать.
- 10 ноября Орбан заявил, что у Венгрии "четкая позиция" – переговоров по вступлению Украины в Евросоюз не должно быть.
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