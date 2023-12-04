Завтра страны ЕС начнут дебаты по членству Украины в блоке – Sky News
Послы Европейского Союза 5 декабря приступят к обсуждению предложения начать переговоры о вступлении Украины в блок. Об этом сообщило издание Sky News со ссылкой на официальных лиц и дипломатов.
Собеседники издания отметили, что на встрече начнется обсуждение проекта соглашения саммита лидеров стран Евросоюза, который состоится 14-15 декабря. Эта встреча послов является началом подготовки к декабрьскому саммиту, на котором обсудят евроинтеграцию не только Украины, но и Молдовы, Грузии, Боснии и других стран.
Вопрос о начале переговоров Евросоюза с Украиной о вступлении должен быть урегулирован на саммите ЕС, это решение требует единогласного одобрения всех 27 стран-членов. В то же время у ЕС есть и план "Б" на случай, если все 27 стран-членов не захотят голосовать.
По данным агентства Reuters, на заседании во вторник будет обсуждаться проект соглашения саммита, который, как ожидается, также примет решение относительно связанного с ним предложения о предоставлении Украине бюджетной поддержки в размере 50 млрд евро до 2027 года.
Агентство добавило, что во вторник не ожидается никаких окончательных решений, но предварительный обмен мнениями между странами-членами даст представление о том, насколько вероятно, что саммит даст "зеленый свет" Украине.
Дипломаты и чиновники ЕС заявили, что первый проект, подготовленный к обсуждению, обязательно будет изменен.
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Первоначальный проект решения саммита, по данным журналистов, содержит формулировку: "Европейский союз решает начать переговоры о вступлении с Украиной и Молдовой".
По Грузии, отметили оба издания, известно, что страна получит статус кандидата на вступление в ЕС "при условии выполнения Тбилиси невыполненных условий".
В случае Боснии в начальном проекте отмечалось, что блок "готов начать переговоры о вступлении в ЕС, как только будет достигнут необходимый уровень соответствия критериям членства", пишут СМИ.
Все три решения требуют единогласной поддержки 27 стран ЕС. В случае с Украиной Венгрия угрожает помешать этому.
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Представитель венгерского правительства Золтан Ковач отдельно заявил журналистам Reuters, что, по мнению правительства страны, никакие условия для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС не выполнены.
"Как мы можем говорить о вступлении страны, которая последние два года находится в состоянии войны, государственная администрация которой работает только благодаря иностранным деньгам, с таким уровнем коррупции, с 20% оккупированной территории... Как кто-то может утверждать, что страна готова к переговорам о вступлении?" – сказал он.
Агентство добавило, что глава саммитов ЕС, президент Европейского Совета Шарль Мишель, посетил Будапешт на прошлой неделе, но не было никаких признаков того, что ему удалось склонить Ковача и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на сторону Украины.
Один из дипломатов ЕС сказал, что Мишель уехал из Будапешта "с пустыми руками", а представитель блока заявил в понедельник, что было "очень, очень тяжело" достичь согласия между всеми 27 странами-членами ЕС по поводу начала переговоров о членстве Украины в Евросоюзе.
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Как заявили журналистам собеседники из Брюсселя, "еще больше усложняет картину" то, что некоторые другие страны ЕС требовали, чтобы саммит расширил перспективы членства Грузии и Боснии в ЕС в обмен на их поддержку Украины.
- 8 ноября Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры по вступлению Украины в ЕС.
- 10 ноября премьер-министр Венгрии Орбан заявил, что у Венгрии "четкая позиция" – переговоров по вступлению Украины в Евросоюз не должно быть.
- 22 ноября премьер-министр Венгрии Орбан пригрозил заблокировать всю помощь Европейского Союза для Украины, а также будущее вступление страны в блок, если лидеры ЕС не согласятся пересмотреть свою стратегию поддержки Украины.
- 30 ноября президент Европейской комиссии фон дер Ляйен заявила на ежегодной конференции Европейского оборонного агентства, что ЕС должен учитывать военные потребности Украины, определяя будущую стратегию оборонной промышленности Европы.
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