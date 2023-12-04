Завтра страны ЕС начнут дебаты по членству Украины в блоке – Sky News

По данным СМИ, во вторник, 5 декабря, послы ЕС начнут дебаты по поводу переговоров о членстве Украины

НАТО, ЕС, Украина (Фото: EPA)

Послы Европейского Союза 5 декабря приступят к обсуждению предложения начать переговоры о вступлении Украины в блок. Об этом сообщило издание Sky News со ссылкой на официальных лиц и дипломатов.

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Собеседники издания отметили, что на встрече начнется обсуждение проекта соглашения саммита лидеров стран Евросоюза, который состоится 14-15 декабря. Эта встреча послов является началом подготовки к декабрьскому саммиту, на котором обсудят евроинтеграцию не только Украины, но и Молдовы, Грузии, Боснии и других стран.

Вопрос о начале переговоров Евросоюза с Украиной о вступлении должен быть урегулирован на саммите ЕС, это решение требует единогласного одобрения всех 27 стран-членов. В то же время у ЕС есть и план "Б" на случай, если все 27 стран-членов не захотят голосовать.

По данным агентства Reuters, на заседании во вторник будет обсуждаться проект соглашения саммита, который, как ожидается, также примет решение относительно связанного с ним предложения о предоставлении Украине бюджетной поддержки в размере 50 млрд евро до 2027 года.

Агентство добавило, что во вторник не ожидается никаких окончательных решений, но предварительный обмен мнениями между странами-членами даст представление о том, насколько вероятно, что саммит даст "зеленый свет" Украине.

Дипломаты и чиновники ЕС заявили, что первый проект, подготовленный к обсуждению, обязательно будет изменен.

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Первоначальный проект решения саммита, по данным журналистов, содержит формулировку: "Европейский союз решает начать переговоры о вступлении с Украиной и Молдовой".

По Грузии, отметили оба издания, известно, что страна получит статус кандидата на вступление в ЕС "при условии выполнения Тбилиси невыполненных условий".

В случае Боснии в начальном проекте отмечалось, что блок "готов начать переговоры о вступлении в ЕС, как только будет достигнут необходимый уровень соответствия критериям членства", пишут СМИ.

Все три решения требуют единогласной поддержки 27 стран ЕС. В случае с Украиной Венгрия угрожает помешать этому.

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Представитель венгерского правительства Золтан Ковач отдельно заявил журналистам Reuters, что, по мнению правительства страны, никакие условия для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС не выполнены.

"Как мы можем говорить о вступлении страны, которая последние два года находится в состоянии войны, государственная администрация которой работает только благодаря иностранным деньгам, с таким уровнем коррупции, с 20% оккупированной территории... Как кто-то может утверждать, что страна готова к переговорам о вступлении?" – сказал он.

Агентство добавило, что глава саммитов ЕС, президент Европейского Совета Шарль Мишель, посетил Будапешт на прошлой неделе, но не было никаких признаков того, что ему удалось склонить Ковача и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на сторону Украины.

Один из дипломатов ЕС сказал, что Мишель уехал из Будапешта "с пустыми руками", а представитель блока заявил в понедельник, что было "очень, очень тяжело" достичь согласия между всеми 27 странами-членами ЕС по поводу начала переговоров о членстве Украины в Евросоюзе.

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Как заявили журналистам собеседники из Брюсселя, "еще больше усложняет картину" то, что некоторые другие страны ЕС требовали, чтобы саммит расширил перспективы членства Грузии и Боснии в ЕС в обмен на их поддержку Украины.

8 ноября Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры по вступлению Украины в ЕС.

10 ноября премьер-министр Венгрии Орбан заявил, что у Венгрии "четкая позиция" – переговоров по вступлению Украины в Евросоюз не должно быть.

22 ноября премьер-министр Венгрии Орбан пригрозил заблокировать всю помощь Европейского Союза для Украины, а также будущее вступление страны в блок, если лидеры ЕС не согласятся пересмотреть свою стратегию поддержки Украины.

30 ноября президент Европейской комиссии фон дер Ляйен заявила на ежегодной конференции Европейского оборонного агентства, что ЕС должен учитывать военные потребности Украины, определяя будущую стратегию оборонной промышленности Европы.

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