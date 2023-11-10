Питання грошей для України буде вирішене. ЄС має "план Б", якщо Угорщина ветує допомогу – Reuters

Європейський Союз зможе обійти будь-яке вето Угорщини й надати Україні 50 млрд євро ($53,4 млрд) допомоги. Про це заявили офіційні представники блоку, пише Reuters.

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Керівництво блоку запропонувало розширити бюджетну підтримку, щоб допомогти Україні покривати витрати. Проте, дехто побоюється, що допомога може бути заблокована прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, який "рекламував" свої зв'язки з РФ і заперечував подібну підтримку в минулому, написало видання.

У матеріалі зазначили, що речник угорського уряду Золтан Ковач на прохання прокоментувати ситуацію заявив, що будь-яка фінансова допомога Україні має надаватися окремо від бюджету ЄС. Він сказав, що ЄС потребує нової стратегії щодо України й що всі фінансові рішення повинні випливати з неї.

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Як заявили в коментарі журналістам два чиновники ЄС, якщо Будапешт таки застосує своє право на вето, то блок має спосіб обійти його, звернувшись до кожного з урядів інших країн ЄС з проханням розробити власні пакети допомоги Україні. Створення двосторонніх угод з кожною з країн забезпечить той самий обсяг підтримки.

"Угорщина ризикує переоцінити свою удачу. Ми б хотіли мати їх на борту, але настає момент, коли людям набридає, що Будапешт тримає всіх у заручниках. Обхідні шляхи стомлюють, але у нас вони є, якщо буде потреба", – сказав один з чиновників ЄС.

Другий чиновник ЄС погодився: "Питання грошей для України так чи інакше буде вирішене, Київ отримає підтримку ЄС".

17 жовтня Європейський парламент проголосував за виділення 50 млрд євро фінансової допомоги Україні протягом наступних чотирьох років.

Рада ЄС має узгодити спільну позицію, а після цього розпочнуться переговори з країнами – членами ЄС.

Запропонований фонд для України є частиною поточного перегляду довгострокового бюджету ЄС на 2021-2027 роки. Також він має бути інтегрований у річний бюджет на наступний рік, який узгодять пізніше цього року.

Однією з ключових вимог євродепутатів є те, щоб для відновлення України були використані активи РФ або інших юридичних чи фізичних осіб, безпосередньо пов'язаних з війною.

Для отримання європейської допомоги Україна має підготувати план відбудови із реформами, він повинен отримати погодження Євросоюзу.

Орбан не вперше шантажує припиненням допомоги України. Його претензії до бюджетного запиту Єврокомісії можуть бути пов'язані з тим, що Угорщина сама намагається розблокувати їй 13 млрд євро, які були заморожені торік через проблеми з верховенством права. У грудні 2022 року ЄС довелося піти на поступки Орбану, щоб він відкликав вето на 18 млрд євро для України.

За останніми оцінками МВФ, Україні необхідно $32 млрд зовнішнього фінансування на 2024 рік. Станом на кінець жовтня два найбільші донори України — Євросоюз і США — ще не затвердили фінансову допомогу Україні на наступний рік.

Дві країни Євросоюзу – Угорщина і Словаччина, де нещодавно змінилася влада, – на саміті Євросоюзу виступили проти виділення Україні 50 млрд євро.

27 жовтня повідомлялося, що Словаччина готова збільшити свій внесок до бюджету ЄС протягом наступних чотирьох років на 400 мільйонів євро, аби Україна отримала пакет допомоги на 50 млрд євро, за певних умов.

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