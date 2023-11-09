В Угорщині вважають, що Україна "не дозріла" до ЄС, говорять про "особливе партнерство"

В уряді Угорщини вважають, що не варто розпочинати переговори про членство України в ЄС нібито через невиконання умов для вступу. З такою заявою виступив голова адміністрації угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана Гергей Гуйяш, пише видання Magyar Nemzet.

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"Ми солідарні з Україною та завжди засуджували російську агресію і надавали серйозну фінансову та гуманітарну підтримку, але це не змінює того факту, що Україна не виконує умови, необхідні для переговорів з ЄС, і не виконувала їх навіть до війни", – сказав він.

Гуйяш заявив, що Україна "тотально корумпована" і "не дозріла до членства в ЄС".

"Наша країна займає позицію, що варто запропонувати [Україні] якесь особливе партнерство, але іншого шляху немає", – наголосив він.

У березні 2023 року глава МЗС Угорщини Сійярто заявив, що якщо Україна "не поважатиме права нацменшин", Будапешт у майбутньому може не підтримати її інтеграцію в ЄС та НАТО.

25 жовтня після того, як Орбан порівняв членство Угорщини в ЄС із радянською окупацією, верховний дипломат ЄС Жозеп Боррель заявив, що Угорщину ніхто в Євросоюзі не тримає.

Після того, як 8 листопада Єврокомісія рекомендувала розпочати переговори щодо вступу України, Угорщина пообіцяла блокувати початок переговорів, вимагаючи скасування закону про мову.

9 листопада віцепрем’єрка Стефанішина заявила, що Україна зможе досягти компромісу з Угорщиною про рівень виконання вимог Євросоюзу щодо захисту прав національних меншин, зокрема це стосується питань мови та освіти.

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