Мовний закон. Угорщина хоче заблокувати членство України в ЄС, Київ готовий домовлятися

Україна зможе досягти компромісу з Угорщиною про рівень виконання вимог Євросоюзу щодо захисту прав національних меншин, зокрема це стосується питань мови та освіти. Про це на пресконференції з послом ЄС в Україні Катаріною Матерновою заявила віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

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"Ми розділяємо питання прав угорської меншини в Україні й вимоги угорського уряду, який це питання ставить. Бо права угорської меншини в Україні забезпечені", – сказала вона.

Напередодні, після того, як Єврокомісія рекомендувала розпочати переговори щодо вступу України, Угорщина пообіцяла блокувати початок переговорів, вимагаючи скасування закону про мову.

Сьогодні Стефанішина заявила, що орієнтується передусім на забезпечення прав громадян України угорського походження і що у цьому питанні вона не бачить того рівня проблем, як це може видатися за діями та заявами угорського уряду.

Водночас вона заявила, що Угорщина має право довільно блокувати вступ України в ЄС, однак сподівається, що цього не станеться.

"Я впевнена, що ми зможемо подолати і цей виклик. Я впевнена, що ми знайдемо політичне порозуміння", – сказала віцепрем'єрка.

Стефанішина розповіла, що у вересні Україна передала Угорщині дорожню карту, яка включала практичні кроки щодо забезпечення угорськомовних дітей підручниками, а також плани щодо зміни законодавства.

Водночас, відповідаючи на запитання, чи будуть "червоні лінії" у законодавчих змінах, Стефанішина сказала: "Ці зміни точно не будуть стосуватися знання української мови".

Верховна Рада 25 квітня 2019 року ухвалила закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Уряд Угорщини вважає, що цей закон порушує права національних меншин, зокрема етнічних угорців Закарпаття, а тому звернувся до Верховного комісара ООН з прав людини з вимогою розслідувати ситуацію. Українська влада вже неодноразово заявляла, що не має наміру скасовувати статтю закону.

У березні 2023 року міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що якщо Україна "не поважатиме права нацменшин", Будапешт у майбутньому може не підтримати її інтеграцію в ЄС та НАТО.

25 жовтня після того, як Орбан порівняв членство Угорщини в ЄС із радянською окупацією, верховний дипломат ЄС Жозеп Боррель заявив, що Угорщину ніхто в Євросоюзі не тримає.

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