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Питання "російської меншини" у діалозі з ЄС не стоїть, оскільки її не існує – Стефанішина

Этот материал также доступен на русском
09.11.2023, 12:36
Питання
Ольга Стефанішина (Фото: ЕРА, Olivier Holset)

Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина на пресконференції з послом ЄС в Україні Катаріною Матерновою заявила, що у переговорах з Євросоюзом щодо забезпечення прав меншин не постає питання захисту "російської меншини", як того хоче Європейська комісія "За демократію через право", або Венеційська комісія.

"В Україні немає російської меншини. ЇЇ не існує! Немає жодної юридично оформленої спільноти, яка б ідентифікувала себе як російська меншина. Є українці, частина з яких розмовляють російською мовою. Я одеситка, і коли хочу – розмовляю українською, а коли хочу – російською, і мені для цього не потрібні ні м*ск*лі, ні рішення Венеційської комісії", – сказала вона.

Попри те, що Венеційська комісія у своїх рішеннях і рекомендаціях до України згадує про "російську меншину", у переговорах з ЄС це не звучить.

Європейська комісія це розуміє і нічого подібного не вимагає, каже Стефанішина.

3 листопада президент Володимир Зеленський повідомив, що підписав закон щодо національних спільнот, імплементація якого є одним із семи "кандидатських критеріїв" для України на шляху до вступу в ЄС.

  • Україна набула статусу країни-кандидата на вступ до Євросоюзу у 2022 році. Тоді ж Єврокомісія надала Україні план дій, який потрібно виконати для початку переговорів щодо вступу до ЄС.
  • 8 листопада Європейська комісія рекомендувала розпочати переговори щодо вступу України та Молдови до ЄС. Урсула фон дер Ляєн назвала це рішення "історичним".
  • Politico писало, що Євросоюз готується офіційно оголосити про початок переговорів щодо вступу у грудні 2023 року.

Читайте також: Посол ЄС в Україні розповіла, що буде, якщо хтось в ЄС заблокує старт переговорів

Мілана Головань
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