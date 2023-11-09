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Вопрос "российского меньшинства" в диалоге с ЕС не стоит, поскольку его нет – Стефанишина

Цей матеріал також доступний українською
09.11.2023, 12:36
Вопрос
Ольга Стефанишина (Фото: ЕРА, Olivier Holset))

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина на пресс-конференции с послом ЕС в Украине Катариной Матерновой заявила, что в переговорах с Евросоюзом по обеспечению прав меньшинств не встает вопрос защиты "российского меньшинства", как того хочет Европейская комиссия "За демократию через право" или Венецианская комиссия.

"В Украине нет российского меньшинства. Его не существует! Нет ни одного юридически оформленного сообщества, которое бы идентифицировало себя как российское меньшинство. Есть украинцы, часть из которых говорят на русском языке. Я одесситка, и когда хочу – говорю на украинском, а когда хочу – на русском, и мне для этого не нужны ни м*ск*ли, ни решения Венецианской комиссии", – сказала она.

Несмотря на то, что Венецианская комиссия в своих решениях и рекомендациях в Украину упоминает о "российском меньшинстве", в переговорах с ЕС это не звучит.

Европейская комиссия это понимает и ничего подобного не требует, говорит Стефанишина.

3 ноября президент Владимир Зеленский сообщил, что подписал закон о национальных сообществах, реализация которого является одним из семи "кандидатских критериев" для Украины на пути к вступлению в ЕС.

  • Украина приобрела статус страны-кандидата на вступление в Евросоюз в 2022 году. Тогда же Еврокомиссия предоставила Украине план действий, который нужно выполнить для начала переговоров по вступлению в ЕС.
  • 8 ноября Европейская комиссия рекомендовала начать переговоры по вступлению Украины и Молдовы в ЕС. Урсула фон дер Ляйен назвала это решение "историческим".
  • Politico писало, что Евросоюз готовится официально объявить о начале переговоров по вступлению в декабре 2023 года.

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Милана Головань
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