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Языковой закон. Венгрия хочет блокировать членство Украины в ЕС, Киев готов к компромиссу

Цей матеріал також доступний українською
09.11.2023, 13:51
Языковой закон. Венгрия хочет блокировать членство Украины в ЕС, Киев готов к компромиссу - Фото
Ольга Стефанишина (Фото: LIGA.net)

Украина сможет достичь компромисса с Венгрией об уровне выполнения требований Евросоюза по защите прав национальных меньшинств, в частности, это касается вопросов языка и образования. Об этом на пресс-конференции с послом ЕС в Украине Катариной Матерновой заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

"Мы разделяем вопросы прав венгерского меньшинства в Украине и требования венгерского правительства, которое этот вопрос ставит. Потому что права венгерского меньшинства в Украине обеспечены", - сказала она.

Накануне после того, как Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры по вступлению Украины, Венгрия пообещала блокировать начало переговоров, требуя отмены закона о языке.

Сегодня Стефанишина заявила, что ориентируется, прежде всего, на обеспечение прав граждан Украины венгерского происхождения, и что в этом вопросе она не видит того уровня проблем, как это может показаться по действиям и заявлениям венгерского правительства.

В то же время, она заявила, что Венгрия имеет право произвольно блокировать вступление Украины в ЕС, однако надеется, что этого не произойдет.

"Я уверена, что мы сможем преодолеть и этот вызов. Я уверена, что мы найдем политическое понимание", – сказала вице-премьер.

Стефанишина рассказала, что в сентябре Украина передала Венгрии дорожную карту, которая включала практические шаги по обеспечению венгерских детей учебниками, а также и планы по изменению законодательства.

В то же время, отвечая на вопрос, будут ли "красные линии" в законодательных изменениях, Стефанишина сказала: "Эти изменения точно не будут касаться знания украинского языка".

Верховная Рада 25 апреля 2019 приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Правительство Венгрии считает, что этот закон нарушает права национальных меньшинств, в частности, этнических венгров Закарпатья, а потому обратился к Верховному комиссару ООН по правам человека с требованием расследовать ситуацию. Украинские власти уже неоднократно заявляли, что не намерены отменять статью закона.

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Милана Головань
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войнаВенгрияольга стефанишинаевроинтеграция
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