Языковой закон. Венгрия хочет блокировать членство Украины в ЕС, Киев готов к компромиссу
Украина сможет достичь компромисса с Венгрией об уровне выполнения требований Евросоюза по защите прав национальных меньшинств, в частности, это касается вопросов языка и образования. Об этом на пресс-конференции с послом ЕС в Украине Катариной Матерновой заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.
"Мы разделяем вопросы прав венгерского меньшинства в Украине и требования венгерского правительства, которое этот вопрос ставит. Потому что права венгерского меньшинства в Украине обеспечены", - сказала она.
Накануне после того, как Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры по вступлению Украины, Венгрия пообещала блокировать начало переговоров, требуя отмены закона о языке.
Сегодня Стефанишина заявила, что ориентируется, прежде всего, на обеспечение прав граждан Украины венгерского происхождения, и что в этом вопросе она не видит того уровня проблем, как это может показаться по действиям и заявлениям венгерского правительства.
В то же время, она заявила, что Венгрия имеет право произвольно блокировать вступление Украины в ЕС, однако надеется, что этого не произойдет.
"Я уверена, что мы сможем преодолеть и этот вызов. Я уверена, что мы найдем политическое понимание", – сказала вице-премьер.
Стефанишина рассказала, что в сентябре Украина передала Венгрии дорожную карту, которая включала практические шаги по обеспечению венгерских детей учебниками, а также и планы по изменению законодательства.
В то же время, отвечая на вопрос, будут ли "красные линии" в законодательных изменениях, Стефанишина сказала: "Эти изменения точно не будут касаться знания украинского языка".
- В марте 2023 года министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что если Украина "не будет уважать права нацменьшинств", Будапешт в будущем может не поддержать ее интеграцию в ЕС и НАТО.
- 25 октября после того, как Орбан сравнил членство Венгрии в ЕС с советской оккупацией, верховный дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил, что Венгрию никто в Евросоюзе не держит.
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