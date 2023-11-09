В Венгрии считают, что Украина "не созрела" в ЕС, говорят об "особом партнерстве"

В правительстве Венгрии считают, что не стоит начинать переговоры о членстве Украины в ЕС якобы из-за невыполнения условий вступления. С таким заявлением выступил глава администрации венгерского премьер-министра Виктора Орбана Гергей Гуйяш, пишет издание Magyar Nemzet.

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"Мы солидарны с Украиной и всегда осуждали российскую агрессию и оказывали серьезную финансовую и гуманитарную поддержку, но это не изменяет того факта, что Украина не выполняет условия, необходимые для переговоров с ЕС, и не выполняла их даже до войны", – сказал он.

Гуйяш заявил, что Украина "тотально коррумпирована" и "не созрела для членства в ЕС".

"Наша страна занимает позицию, что следует предложить [Украине] какое-то особое партнерство, но другого пути нет", – подчеркнул он.

В марте 2023 года глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что если Украина "не будет уважать права нацменьшинств", Будапешт в будущем может не поддержать ее интеграцию в ЕС и НАТО.

25 октября после того, как Орбан сравнил членство Венгрии в ЕС с советской оккупацией, верховный дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил, что Венгрию никто в Евросоюзе не держит.

После того как 8 ноября Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры по вступлению Украины, Венгрия пообещала блокировать начало переговоров, требуя отмены закона о языке.

9 ноября вице-премьер Стефанишина заявила, что Украина сможет достичь компромисса с Венгрией об уровне выполнения требований Евросоюза по защите прав национальных меньшинств, в частности, это касается вопросов языка и образования.

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