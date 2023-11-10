Вопрос денег для Украины будет решен. У ЕС есть "план Б", если Венгрия ветирует помощь

Европейский Союз сможет обойти любое вето Венгрии и предоставить Украине 50 млрд евро ($53,4 млрд) помощи. Об этом заявили официальные представители блока, пишет Reuters.

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Руководство блока предложило расширить бюджетную поддержку, чтобы помочь Украине покрывать расходы. Однако некоторые опасаются, что помощь может быть заблокирована премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который "рекламировал" свои связи с РФ и отрицал подобную поддержку в прошлом, написало издание.

В материале отметили, что представитель венгерского правительства Золтан Ковач по просьбе прокомментировать ситуацию заявил, что любая финансовая помощь Украине должна предоставляться отдельно от бюджета ЕС. Он сказал, что ЕС нуждается в новой стратегии в отношении Украины и что все финансовые решения должны вытекать из нее.

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Как заявили в комментарии журналистам два чиновника ЕС, если Будапешт таки применит свое право на вето, то у блока есть способ обойти его, обратившись к каждому из правительств других стран ЕС с просьбой разработать собственные пакеты помощи Украине. Создание двусторонних соглашений с каждой из стран обеспечит тот же объем поддержки.

"Венгрия рискует переоценить свою удачу. Мы бы хотели иметь их на борту, но наступает момент, когда людям надоедает, что Будапешт держит всех в заложниках. Обходные пути утомляют, но у нас они есть, в случае необходимости", – сказал один из чиновников. ЕС.

Второй чиновник ЕС согласился: "Вопрос денег для Украины так или иначе будет решен, Киев получит поддержку ЕС".

17 октября Европейский парламент проголосовал за выделение 50 млрд евро финансовой помощи Украине в течение следующих четырех лет.

Совет ЕС должен согласовать общую позицию, после чего начнутся переговоры со странами – членами ЕС.

Предложенный фонд для Украины является частью текущего пересмотра долгосрочного бюджета ЕС на 2021-2027 годы. Также он должен быть интегрирован в годовой бюджет на следующий год, который будет согласован позже этого года.

Одним из ключевых требований евродепутатов является то, чтобы для восстановления Украины были использованы активы РФ или других юридических, или физических лиц, напрямую связанных с войной.

Для получения европейской помощи Украина должна подготовить план восстановления реформ, он должен получить согласование Евросоюза.

Орбан не в первый раз шантажирует прекращением помощи Украины. Его претензии к бюджетному запросу Еврокомиссии могут быть связаны с тем, что Венгрия сама пытается разблокировать ей 13 млрд евро, которые были заморожены в прошлом году из-за проблем с верховенством права. В декабре 2022 года ЕС пришлось пойти на уступки Орбану, чтобы он отозвал вето на 18 млрд евро для Украины.

По последним оценкам МВФ, Украине необходимо $32 млрд внешнего финансирования на 2024 год. По состоянию на конец октября два крупнейших донора Украины – Евросоюз и США – еще не утвердили финансовую помощь Украине на следующий год.

Две страны Евросоюза – Венгрия и Словакия, где недавно сменилась власть – на саммите Евросоюза выступили против выделения Украине 50 млрд евро.

27 октября сообщалось, что Словакия готова увеличить свой взнос в бюджет ЕС в течение следующих четырех лет на 400 миллионов евро, чтобы Украина получила пакет помощи на 50 млрд евро, при определенных условиях.

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