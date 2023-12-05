Макрон будет убеждать Орбана относительно Украины и ЕС – Politico

Главы Франции и Венгрии встретятся в Париже. Во Франции считают, что Орбана можно убедить поддержать вступление Украины в ЕС

Эмманюэль Макрон и Виктор Орбан (Фото: EPA, Mohammed Badra)

Президент Франции Эмманюэль Макрон пригласил венгерского премьер-министра Виктора Орбана на встречу в Париже в конце этой недели для совместного поиска компромисса о начале переговоров с Украиной о вступлении в ЕС. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на дипломата из другой страны ЕС в Париже.

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По данным собеседника, французский президент считает, что венгерского лидера все еще можно убедить поддержать вступление Украины в ЕС.

По словам чиновника, Орбан "повысил ставки", чтобы получить больше денег от ЕС.

"Это сугубо тактический момент... поэтому есть определенный оптимизм, что мы можем достичь соглашения", – отметил источник.

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Дипломат назвал угрозы Орбана политическим спектаклем и пытался противостоять впечатлению, что венгерский премьер диктует повестку дня другим 26 странам, говоря: "Еще один день, еще одно письмо из Будапешта. Что нового?"

Однако еще один высокопоставленный дипломат из третьей страны ЕС сказал, что Орбан становится все более неуступчивым. Он сказал, что на этот раз Орбан, кажется, действительно дает понять, что не отступит от своей позиции по вступлению Украины, даже если получит больше средств от ЕС.

По словам собеседника, проблема с позицией Орбана состоит в том, что она усложняет достижение типичного компромисса в рамках EUCO, поскольку вопрос был "бинарным". Он добавил, что "либо мы принимаем решение в декабре, либо не принимаем".

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Однако, с другой стороны, высокопоставленный дипломат отметил, что в письме Орбана были пропущены два момента, которые он поднимал в своем предыдущем письме главе Европейского Совета Шарлю Мишелю.

"Если вы сравните два письма, то заметите, что оно больше не упоминает о несогласии с гарантиями безопасности для Украины и санкциями против России", – сказал он.

Послы Европейского Союза 5 декабря должны начать обсуждение предложения о переговорах по вступлению Украины в блок.

8 ноября Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры по вступлению Украины в ЕС.

10 ноября премьер-министр Венгрии Орбан заявил, что у Венгрии "четкая позиция" – переговоров по вступлению Украины в Евросоюз не должно быть.

22 ноября премьер-министр Венгрии Орбан пригрозил заблокировать всю помощь Европейского Союза для Украины, а также будущее вступление страны в блок, если лидеры ЕС не согласятся пересмотреть свою стратегию поддержки Украины.

30 ноября президент Европейской комиссии фон дер Ляйен заявила на ежегодной конференции Европейского оборонного агентства, что ЕС должен учитывать военные потребности Украины, определяя будущую стратегию оборонной промышленности Европы.

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