Шарль Мишель перервал визит в Китай, чтобы убедить Орбана снять возражения по Украине
Президент Европейского совета Шарль Мишель прервал визит в Китай из-за того, что позиция премьер-министра Венгрии Виктора Орбана угрожает сорвать саммит лидеров Евросоюза. Об этом сообщает Politico.
Мишель экстренно возвращается из Пекина в Брюссель, чтобы продолжить переговоры с лидерами ЕС о дальнейших действиях, сообщил чиновник ЕС в интервью изданию. Он также отметил, что удаленные переговоры невозможны, так как в Пекине недоступны защищенные от прослушивания линии связи для переговоров с лидерами ЕС.
В письме от 4 декабря, которое есть в распоряжении Politico, Орбан призвал Мишеля вычеркнуть переговоры о вступлении Украины из повестки дня саммита Европейского совета. "Я со всем уважением призываю вас не призывать Европейский совет принять решение по этим вопросам в декабре, поскольку очевидное отсутствие консенсуса неизбежно приведет к провалу", — написал Орбан.
Премьер Венгрии категорически выступает против начала переговоров о принятии Украины, хотя Европейская комиссия в ноябре рекомендовала начать переговоры о членстве. Орбан также пригрозил наложить вето на запланированную помощь ЕС Украине в размере 50 млрд евро.
Мишель уже встречался с Орбаном на прошлой неделе в Будапеште, пытаясь снять противоречия перед саммитом лидеров ЕС, напоминает издание.
Сегодня сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон пригласил Орбана на встречу в Париже для поиска компромисса о начале переговоров с Украиной о вступлении в ЕС
- 8 ноября 2023 года Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры по вступлению Украины в ЕС.
- 10 ноября Орбан заявил, что у Венгрии "четкая позиция" – переговоров по вступлению Украины в Евросоюз не должно быть.
- 22 ноября Орбан пригрозил заблокировать всю помощь Европейского Союза для Украины, а также будущее вступление страны в блок, если лидеры ЕС не согласятся пересмотреть свою стратегию поддержки Украины.
- 30 ноября президент Европейской комиссии фон дер Ляйен заявила на ежегодной конференции Европейского оборонного агентства, что ЕС должен учитывать военные потребности Украины, определяя будущую стратегию оборонной промышленности Европы.
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