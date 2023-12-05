Шарль Мишель перервал визит в Китай, чтобы убедить Орбана снять возражения по Украине

Президент Евросовета прервал визит в Китай из-за того, что позиция премьер-министра Венгрии угрожает сорвать саммит лидеров Евросоюза

Виктор Орбан и Шарль Мишель (Фото - EPA)

Президент Европейского совета Шарль Мишель прервал визит в Китай из-за того, что позиция премьер-министра Венгрии Виктора Орбана угрожает сорвать саммит лидеров Евросоюза. Об этом сообщает Politico.

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Мишель экстренно возвращается из Пекина в Брюссель, чтобы продолжить переговоры с лидерами ЕС о дальнейших действиях, сообщил чиновник ЕС в интервью изданию. Он также отметил, что удаленные переговоры невозможны, так как в Пекине недоступны защищенные от прослушивания линии связи для переговоров с лидерами ЕС.

В письме от 4 декабря, которое есть в распоряжении Politico, Орбан призвал Мишеля вычеркнуть переговоры о вступлении Украины из повестки дня саммита Европейского совета. "Я со всем уважением призываю вас не призывать Европейский совет принять решение по этим вопросам в декабре, поскольку очевидное отсутствие консенсуса неизбежно приведет к провалу", — написал Орбан.

Премьер Венгрии категорически выступает против начала переговоров о принятии Украины, хотя Европейская комиссия в ноябре рекомендовала начать переговоры о членстве. Орбан также пригрозил наложить вето на запланированную помощь ЕС Украине в размере 50 млрд евро.

Мишель уже встречался с Орбаном на прошлой неделе в Будапеште, пытаясь снять противоречия перед саммитом лидеров ЕС, напоминает издание.

Сегодня сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон пригласил Орбана на встречу в Париже для поиска компромисса о начале переговоров с Украиной о вступлении в ЕС

8 ноября 2023 года Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры по вступлению Украины в ЕС.

10 ноября Орбан заявил, что у Венгрии "четкая позиция" – переговоров по вступлению Украины в Евросоюз не должно быть.

22 ноября Орбан пригрозил заблокировать всю помощь Европейского Союза для Украины, а также будущее вступление страны в блок, если лидеры ЕС не согласятся пересмотреть свою стратегию поддержки Украины.

30 ноября президент Европейской комиссии фон дер Ляйен заявила на ежегодной конференции Европейского оборонного агентства, что ЕС должен учитывать военные потребности Украины, определяя будущую стратегию оборонной промышленности Европы.

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