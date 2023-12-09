Bloomberg: Орбан "растит" избирателей в вузе Европы. Лекторы — поклонники Путина и Трампа

Несмотря на то, что колледж считается частным, в большинстве своем он финансируется правительством Орбана, получая от него разнообразные "гранты"

Виктор Орбан (Фото: Пресс-служба ЕС)

Колледж Матьяша Корвина, который является самым престижным в Венгрии и крупнейшим в Европе частным высшим учебным заведением, используется венгерскими властями во главе с премьером Виктором Орбаном для "воспитания" будущих избирателей. По данным журналистов Bloomberg, на лекции в университет приглашают сторонников российского диктатора Владимира Путина и бывшего президента США Дональда Трампа.

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В колледже есть 18 филиалов в Венгрии, отделения в Вене, центры в Украине и Румынии. В октябре 2023 к этому списку присоединилась Словакия. Кроме того, в вузе действуют соглашения с учебными заведениями в Брюсселе, Нью-Йорке и нескольких британских городах. В планах у руководства – дальнейшее расширение.

Bloomberg отмечает, что, несмотря на то, что колледж считается частным, в большинстве своем он финансируется правительством Орбана, получая от него разнообразные "гранты".

Перед студентами колледжа регулярно выступают приглашенные лекторы. Среди них – бывший ведущий Fox News, сторонник Дональда Трампа и "рупор" российской пропаганды Такер Карлсон и американский экономист Джеффри Сакс, разделяющий критическую позицию Орбана по поводу санкций против России.

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Научный сотрудник Немецкого фонда Маршалла США Даниэль Хегедюш считает, что через университет Орбан "обеспечивает своей партии Фидес популярность среди образованной молодежи, расширяет собственное влияние в других странах и укрепляет националистическую идеологию, которую сам называет "нелиберальной демократией"".

"Этот колледж – часть пропагандистской машины Фидес", – сказал он.

Этот тезис подкрепляет и то, что, по словам бывшего стажера колледжа, лекции по истории и политике часто читали члены Фидес.

"Там учатся аспиранты из Франции, Англии, Германии и других стран, которые пишут то же, что говорит венгерский лидер на своих языках и навязывают взгляды Орбана своим землякам", – сказал собеседник журналистов.

7 ноября советник Орбана заявил, что Венгрия будет блокировать начало переговоров о вступлении Украины в ЕС, поскольку требует отмены украинского закона о языке.

8 ноября Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры по вступлению Украины в ЕС.

Вопрос о начале переговоров Евросоюза с Украиной о вступлении должен быть решен в декабре на саммите ЕС, это решение требует единогласного одобрения всех 27 стран-членов.

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