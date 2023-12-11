Кулеба впервые с начала большой войны встретится с венгерским коллегой Сийярто

Петер Сийярто и Дмитрий Кулеба (Фото: МИД Венгрии)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба впервые с начала большой войны встретится с венгерским коллегой Петером Сийярто. Об этом он заявил журналистам в Брюсселе.

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Встреча состоится 11 декабря на заседании Совета министров иностранных дел Евросоюза.

"Это будет наша первая личная встреча с начала полномасштабного вторжения. И думаю, этот факт говорит сам за себя: мы продолжаем говорить с Венгрией. Как я уже отметил, Украина изменила свое законодательство по образованию и использованию языков нацменьшинств таким образом, как этого хотела Венгрия. И к этому факту нужно проявить уважение", – сказал Кулеба.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в ноябре заявила, что Украина не будет делать исключений для Венгрии в вопросе нацменьшинств.

"То, что венгры громче всего кричат, вовсе не означает, что у венгерского меньшинства в Украине есть какая-то особая проблематика", – сказала она.

7 ноября советник венгерского премьера Виктора Орбана заявил, что Венгрия будет блокировать начало переговоров о вступлении Украины в ЕС, поскольку требует отмены украинского закона о языке.

8 ноября Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении Украины в ЕС.

Вопрос о начале переговоров Евросоюза с Украиной о вступлении должен быть решен на саммите ЕС, это решение требует единогласного одобрения всех 27 стран-членов.

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