Рада ухвалила зміни щодо прав нацменшин. Це потрібно для початку переговорів з Євросоюзом

Верховна Рада (Фото пресслужби)

Верховна Рада схвалила в цілому законопроєкт №10288-1, який передбачає зміни до деяких законів щодо прав нацменшин, повідомив нардеп Ярослав Железняк. Це робиться для виконання критерію Єврокомісії для відкриття переговорів про вступ до ЄС.

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"За" проголосували 317 депутатів. Над цією версією проєкту закону працювали всі фракції.

Законопроєкт передбачає такі зміни:

→ захист права на використання мов національних меншин України забезпечує уповноважений Верховної Ради України з прав людини;

→ гарантування права на використання мови нацменшини в освітньому процесі поряд із державною мовою;

→ розширення права на використання мов нацменшин у медіа та видавничій діяльності.

Співавтор законопроєкту, член комітету Володимир В'ятрович заявляв, що всі нововведення не поширюватимуться на російську мову як мову держави-агресора, "і не на 5 років, як планував уряд, а безстроково".

3 листопада 2023 року президент Володимир Зеленський підписав закон щодо національних спільнот.

Україна набула статусу країни-кандидата на вступ до Євросоюзу в 2022 році. Тоді ж Єврокомісія надала Україні план дій, який потрібно виконати для початку переговорів щодо вступу до ЄС.

8 листопада Єврокомісія рекомендувала почати з Україною і Молдовою переговори про приєднання.

Politico писало, що Євросоюз готується офіційно оголосити про початок переговорів щодо вступу в грудні 2023 року.

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