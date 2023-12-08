Рада ухвалила зміни щодо прав нацменшин. Це потрібно для початку переговорів з Євросоюзом
Верховна Рада схвалила в цілому законопроєкт №10288-1, який передбачає зміни до деяких законів щодо прав нацменшин, повідомив нардеп Ярослав Железняк. Це робиться для виконання критерію Єврокомісії для відкриття переговорів про вступ до ЄС.
"За" проголосували 317 депутатів. Над цією версією проєкту закону працювали всі фракції.
Законопроєкт передбачає такі зміни:
→ захист права на використання мов національних меншин України забезпечує уповноважений Верховної Ради України з прав людини;
→ гарантування права на використання мови нацменшини в освітньому процесі поряд із державною мовою;
→ розширення права на використання мов нацменшин у медіа та видавничій діяльності.
Співавтор законопроєкту, член комітету Володимир В'ятрович заявляв, що всі нововведення не поширюватимуться на російську мову як мову держави-агресора, "і не на 5 років, як планував уряд, а безстроково".
- 3 листопада 2023 року президент Володимир Зеленський підписав закон щодо національних спільнот.
- Україна набула статусу країни-кандидата на вступ до Євросоюзу в 2022 році. Тоді ж Єврокомісія надала Україні план дій, який потрібно виконати для початку переговорів щодо вступу до ЄС.
- 8 листопада Єврокомісія рекомендувала почати з Україною і Молдовою переговори про приєднання.
- Politico писало, що Євросоюз готується офіційно оголосити про початок переговорів щодо вступу в грудні 2023 року.
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