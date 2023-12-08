Рада приняла изменения по правам нацменьшинств. Это нужно для начала переговоров с ЕС

"За" проголосовали 317 депутатов. Над этой версией проекта закона работали все фракции, заявил нардеп Ярослав Железняк

Верховная Рада (Фото пресс-службы)

Верховная Рада одобрила в целом законопроект №10288-1, предусматривающий изменения в некоторые законы о правах нацменьшинств, сообщил нардеп Ярослав Железняк. Это делается для выполнения критерия Еврокомиссии для открытия переговоров по вступлению в ЕС.

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"За" проголосовали 317 депутатов. Над этой версией проекта закона работали все фракции.

Законопроект предусматривает следующие изменения:

→ защита права на использование языков национальных меньшинств Украины обеспечивает уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека;

→ гарантирование права на использование языка нацменьшинства в образовательном процессе наряду с государственным языком;

→ расширение права использования языков нацменьшинств в медиа и издательской деятельности.

Соавтор законопроекта, член комитета Владимир Вятрович заявлял, что все нововведения не будут распространяться на русский язык как язык государства-агрессора, "и не на 5 лет, как планировало правительство, а бессрочно".

3 ноября 2023 года президент Владимир Зеленский подписал закон о национальных сообществах.

Украина приобрела статус страны-кандидата на вступление в Евросоюз в 2022 году. Тогда же Еврокомиссия предоставила Украине план действий, который нужно выполнить для начала переговоров по вступлению в ЕС.

8 ноября Еврокомиссия рекомендовала начать с Украиной и Молдовой переговоры о присоединении.

Politico писало, что Евросоюз готовится официально объявить о начале переговоров по вступлению в декабре 2023 года.

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