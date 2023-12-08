Рада приняла изменения по правам нацменьшинств. Это нужно для начала переговоров с ЕС
Верховная Рада одобрила в целом законопроект №10288-1, предусматривающий изменения в некоторые законы о правах нацменьшинств, сообщил нардеп Ярослав Железняк. Это делается для выполнения критерия Еврокомиссии для открытия переговоров по вступлению в ЕС.
"За" проголосовали 317 депутатов. Над этой версией проекта закона работали все фракции.
Законопроект предусматривает следующие изменения:
→ защита права на использование языков национальных меньшинств Украины обеспечивает уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека;
→ гарантирование права на использование языка нацменьшинства в образовательном процессе наряду с государственным языком;
→ расширение права использования языков нацменьшинств в медиа и издательской деятельности.
Соавтор законопроекта, член комитета Владимир Вятрович заявлял, что все нововведения не будут распространяться на русский язык как язык государства-агрессора, "и не на 5 лет, как планировало правительство, а бессрочно".
- 3 ноября 2023 года президент Владимир Зеленский подписал закон о национальных сообществах.
- Украина приобрела статус страны-кандидата на вступление в Евросоюз в 2022 году. Тогда же Еврокомиссия предоставила Украине план действий, который нужно выполнить для начала переговоров по вступлению в ЕС.
- 8 ноября Еврокомиссия рекомендовала начать с Украиной и Молдовой переговоры о присоединении.
- Politico писало, что Евросоюз готовится официально объявить о начале переговоров по вступлению в декабре 2023 года.
Читайте также: Рада увеличила численность детективов НАБУ. Это требование для вступления в Евросоюз