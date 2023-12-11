Кулеба о требованиях Венгрии к Украине: Можем еще попрыгать и потанцевать дополнительно

Из четырех законов, которые Еврокомиссия требовала от Украины представить до марта, три были приняты Радой и подписаны президентом, говорит глава МИД

Дмитрий Кулеба (Фото: ЕРА/SERGEY DOLZHENKO)

Несмотря на то что Украина выполнила три из четырех законов для начала переговоров о членстве в ЕС, позиция Венгрии по отношению к евроинтеграции Украины неизменна. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба говорит, что в таком случае Киев может еще "станцевать или попрыгать" для Будапешта.

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"Мы можем попрыгать, станцевать, если это нужно дополнительно. Но я считаю, что нужно честно играть в эту игру. Если нам говорят что-то сделать, и мы это делаем, это должно быть зарегистрировано как результат, а также должно служить основой для принятия решений", – сказал он.

Кулеба отметил, что из четырех законов, которые Еврокомиссия требовала от Украины представить до 3 марта, три были приняты парламентом и подписаны президентом Владимиром Зеленским.

Среди подписанных "евроинтеграционных" законов – принятые Радой изменения в некоторые законы о правах нацменьшинств (о чем просила Венгрия. – Ред.), закон об увеличении на 300 человек состава Национального антикоррупционного бюро, а также закон, предусматривающий предоставление Национальному агентству по предотвращению коррупции возможности проверять имущество, приобретенное до публичной службы.

Относительно еще незавершенных задач, это закон о лоббизме, который уже зарегистрирован в парламенте и также будет принят, добавил Кулеба.

Украина приобрела статус страны-кандидата на вступление в Евросоюз в 2022 году. Тогда же Еврокомиссия предоставила Украине план действий, который нужно выполнить для начала переговоров о вступлении в ЕС.

8 ноября Еврокомиссия рекомендовала начать с Украиной и Молдовой переговоры о вступлении в блок.

Евросоюз может официально объявить о начале переговоров в декабре 2023 года.

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