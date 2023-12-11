Венгрия против Европы, она может погрузить ЕС в темные времена – глава МИД Литвы

Ландсбергис говорит, что в ЕС – раскол между теми, кто хочет, чтобы Европа была сильной, и теми, кто вообще не хочет, чтобы она существовала

Габриелюс Ландсбергис (Фото: ЕРА/VALDEMAR DOVIENKO)

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил в Брюсселе, что Венгрия может погрузить Евросоюз в "темные времена", поскольку Будапешт "против Европы и против всего, что она поддерживает".

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По его словам, сейчас в ЕС происходит раскол между теми, кто хочет, чтобы Европа была сильной, и теми, кто вообще не хочет, чтобы она существовала.

"Если мы найдем рациональное решение, этот шаг может быть решен. Если нет, нас ждут темные времена", – сказал Ландсбергис, добавив, что "сильной Европе" мешает прежде всего Венгрия.

Глава литовского МИД отметил, что Будапешт критически относится не только к Украине, но и к Евросоюзу.

"Единственное, как я могу трактовать венгерскую позицию не только по Украине, но и по другим вопросам, это то, что Будапешт – против Европы и всего, что она поддерживает", – резюмировал он.

В конце октября венгерский премьер Виктор Орбан сравнил членство в Европейском Союзе с советской оккупацией. Глава евродипломатии Жозеп Боррель ответил, что "Венгрию никто там и не держит".

Украина приобрела статус страны-кандидата на вступление в Евросоюз в 2022 году. Тогда же Еврокомиссия предоставила Украине план действий, который нужно выполнить для начала переговоров по вступлению в ЕС.

8 ноября Еврокомиссия рекомендовала начать с Украиной и Молдовой переговоры о вступлении в блок.

Евросоюз может официально объявить о начале переговоров в декабре 2023 года.

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