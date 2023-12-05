Три країни НАТО проти воєнної допомоги Україні. Столтенберг: Ми продовжимо передавати зброю

Столтенберг сказав, що країни НАТО постійно постачають Україні нові озброєння та боєприпаси

Єнс Столтенберг (Фото: EPA/Olivier Matthys)

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс продовжить надавати військову допомогу Україні, попри позицію Угорщини, Словаччини та Нідерландів. Про це він повідомив у спілкуванні із журналістами, цитує його Political Lore.

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За його словами, риторика Словаччини, Угорщини та Нідерландів не вплине на подальшу допомогу Україні.

"Члени НАТО надають передові ракети, системи ППО, сучасні бойові танки – це все приклади значної сучасної допомоги. Це в інтересах нашої безпеки. Я впевнений, що союзники НАТО продовжать надавати істотну і значну підтримку Україні", – сказав генсек НАТО.

Він зазначив, що нещодавно Альянс оголосив про намір передати Україні додаткові системи протиповітряної оборони, а також продовжує навчати українських льотчиків на винищувачах F-16.

"Також в Україну постійно надходять боєприпаси та зброя. Звичайно, існує гостра потреба у великих обсягах допомоги, але союзники не лише на словах, а й на ділі демонструють, що продовжуватимуть надавати допомогу Україні", — заявив Столтенберг.

23 листопада стало відомо, що правопопулістська Партія свободи Герта Вілдерса, до програми якої включено референдум про вихід з ЄС, набрала найбільшу кількість голосів на парламентських виборах у Нідерландах і попередньо отримає 37 зі 150 парламентських мандатів. Вілдерс неодноразово заявляв, що Нідерланди мають припинити передавати зброю Україні, оскільки ця зброя потрібна самій країні для самозахисту.

25 жовтня 2023 року президентка Словаччини Зузана Чапутова офіційно затвердила новий уряд країни на чолі з Робертом Фіцо. 8 листопада Фіцо заблокував пропозицію попереднього Кабміну щодо надання Україні військової допомоги на 40,3 млн євро.

Угорщина вкотре заблокувала виплату 500 млн євро військової допомоги Україні.

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