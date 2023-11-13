Угорщина вкотре заблокувала виплату 500 млн євро військової допомоги Україні
Угорщина заблокувала виплату траншу військової допомоги Україні з Європейського фонду миру через "гарантії" для угорських компаній. Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, повідомило видання The Guardian. Також про це написав кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк у Х.
"Ще одна дискусія щодо України сьогодні в Брюсселі між 27 міністрами закордонних справ ЄС. І все ще блокування 8-го траншу (€500 млн) військової допомоги ЄС для України", – написав Йозвяк.
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Сіярто заявив, що Угорщина блокуватиме виділення наступного траншу військової допомоги Україні в рамках Європейського фонду миру доти, доки країна не надасть "гарантій", що OTP bank або інші угорські фірми не будуть внесені до чорного списку "міжнародних спонсорів війни", написало The Guardian.
- Дві країни Євросоюзу – Угорщина і Словаччина, де нещодавно змінилася влада, – на саміті Євросоюзу виступили проти виділення Україні 50 млрд євро.
- 27 жовтня повідомлялося, що Словаччина готова збільшити свій внесок до бюджету ЄС протягом наступних чотирьох років на 400 мільйони євро, аби Україна отримала пакет допомоги на 50 млрд євро, за певних умов.
- 10 листопада представники ЄС заявили, що блок зможе обійти будь-яке вето Угорщини й надати Україні 50 млрд євро ($53,4 млрд) допомоги.
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