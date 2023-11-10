"Це як російська матрьошка". ЄС дратує зміна вимог Угорщини до України – РС

Кореспондент Радіо Свобода поспілкувався з дипломатами Євросоюзу у Брюсселі, вони розповіли йому, що роздратовані постійною зміною вимог від Угорщини у питаннях, які стосуються України.

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"Угорська позиція – це як ця російська матрьошка. Коли ви відкриваєте одну ляльку, всередині ще одна, а там ще інша, і так без кінця", – сказав один із високопоставлених дипломатів у ЄС, обізнаний із ситуацією.

Таку заяву він зробив, торкаючись теми щодо 500 млн євро з Європейського фонду миру на військову допомогу Україні, яку угорський прем'єр Віктор Орбан, як вважають деякі європейські посадовці, може заблокувати.

Хоча у Брюсселі й побоюються такого сценарію, офіційні представники ЄС заявили Reuters, що зможуть обійти будь-яке вето Угорщини й надати Україні 50 млрд євро допомоги.

27 держав-членів ЄС мають проголосувати за пакет допомоги Україні на саміті 14-15 грудня в Брюсселі.

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Інший дипломат, розповідаючи про підготовку до грудневого саміту, на якому також планують ухвалити рішення щодо початку переговорів про членство в ЄС з Україною, зауважив, що у питанні євроінтеграції України Угорщина висуває вимоги щодо змін освітніх законів для національних меншин в Україні.

"Їхня офіційна позиція, принаймні на даному етапі: якщо не буде певного прогресу, як вони це назвали, у питанні меншин до середини грудня, тоді вони не будуть готові виконувати рекомендації Єврокомісії щодо початку переговорів про вступ наступної весни", – сказав дипломат.

Напередодні, після того, як Єврокомісія рекомендувала розпочати переговори щодо вступу України, Угорщина пообіцяла блокувати початок переговорів, вимагаючи скасування закону про мову.

Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Україна зможе досягти компромісу з Угорщиною в цьому питанні.

Орбан не вперше шантажує припиненням допомоги Україні. Його претензії до бюджетного запиту Єврокомісії можуть бути пов'язані з тим, що Угорщина сама намагається розблокувати їй 13 млрд євро, які були заморожені торік через проблеми з верховенством права. У грудні 2022 року ЄС довелося піти на поступки Орбану, щоб він відкликав вето на 18 млрд євро для України. Орбан не вперше шантажує припиненням допомоги Україні. Його претензії до бюджетного запиту Єврокомісії можуть бути пов'язані з тим, що Угорщина сама намагається розблокувати їй 13 млрд євро, які були заморожені торік через проблеми з верховенством права. У грудні 2022 року ЄС довелося піти на поступки Орбану, щоб він відкликав вето на 18 млрд євро для України.

Дві країни Євросоюзу – Угорщина і Словаччина, де нещодавно змінилася влада, – на саміті Євросоюзу виступили проти виділення Україні 50 млрд євро.

27 жовтня повідомлялося, що Словаччина готова збільшити свій внесок до бюджету ЄС протягом наступних чотирьох років на 400 мільйонів євро, аби Україна отримала пакет допомоги на 50 млрд євро, за певних умов.

У березні 2023 року міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що якщо Україна "не поважатиме права нацменшин", Будапешт у майбутньому може не підтримати її інтеграцію в ЄС та НАТО.

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