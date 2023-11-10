"Позиция Венгрии – как российская матрешка". ЕС раздражает позиция Будапешта по Украине
Корреспондент Радио Свобода пообщался с дипломатами Евросоюза в Брюсселе, они рассказали ему, что раздражены постоянным изменением требований от Венгрии по вопросам, касающимся Украины.
"Венгерская позиция – это как эта российская матрешка. Когда вы открываете одну куклу, внутри еще одна, а там еще другая, и так без конца", – сказал один из высокопоставленных дипломатов в ЕС, знакомый с ситуацией.
Такое заявление он сделал, затрагивая тему 500 млн евро из Европейского фонда мира на военную помощь Украине, которую венгерский премьер Виктор Орбан, как считают некоторые европейские чиновники, может заблокировать.
Хотя в Брюсселе и опасаются такого сценария, официальные представители ЕС заявили Reuters, что смогут обойти любое вето Венгрии и предоставить Украине 50 млрд евро помощи.
27 государств-членов ЕС должны проголосовать за пакет помощи Украине на саммите 14-15 декабря в Брюсселе.
Читайте также: Орбан: "Четкая позиция" Венгрии – ЕС не должен вести переговоры с Украиной о вступлении
Другой дипломат, рассказывая о подготовке к декабрьскому саммиту, на котором также планируют принять решение о начале переговоров о членстве в ЕС с Украиной, отметил, что в вопросе евроинтеграции Украины Венгрия предъявляет требования к изменениям образовательных законов для национальных меньшинств в Украине.
"Их официальная позиция, по крайней мере, на данном этапе: если не будет определенного прогресса, как они это назвали, по вопросу меньшинств до середины декабря, тогда они не будут готовы выполнять рекомендации Еврокомиссии по началу переговоров о вступлении следующей весной", – сказал дипломат.
Накануне после того, как Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры по вступлению Украины, Венгрия пообещала блокировать начало переговоров, требуя отмены закона о языке.
Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина сможет достичь компромисса с Венгрией в этом вопросе.
- Две страны Евросоюза – Венгрия и Словакия, где недавно сменилась власть – на саммите Евросоюза выступили против выделения Украине 50 млрд евро.
- 27 октября сообщалось, что Словакия готова увеличить свой вклад в бюджет ЕС за следующие четыре года на 400 миллионов евро, чтобы Украина получила пакет помощи на 50 млрд евро, при определенных условиях.
- В марте 2023 года министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что если Украина "не будет уважать права нацменьшинств", Будапешт в будущем может не поддержать ее интеграцию в ЕС и НАТО.
Читайте также: И снова Орбан. ЕС назвал условия для вступления Украины: когда это возможно
Комментарии