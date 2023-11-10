UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Позиция Венгрии – как российская матрешка". ЕС раздражает позиция Будапешта по Украине

Цей матеріал також доступний українською
10.11.2023, 21:57
Флаг Венгрии (Фото: unsplash)

Корреспондент Радио Свобода пообщался с дипломатами Евросоюза в Брюсселе, они рассказали ему, что раздражены постоянным изменением требований от Венгрии по вопросам, касающимся Украины.

"Венгерская позиция – это как эта российская матрешка. Когда вы открываете одну куклу, внутри еще одна, а там еще другая, и так без конца", – сказал один из высокопоставленных дипломатов в ЕС, знакомый с ситуацией.

Такое заявление он сделал, затрагивая тему 500 млн евро из Европейского фонда мира на военную помощь Украине, которую венгерский премьер Виктор Орбан, как считают некоторые европейские чиновники, может заблокировать.

Хотя в Брюсселе и опасаются такого сценария, официальные представители ЕС заявили Reuters, что смогут обойти любое вето Венгрии и предоставить Украине 50 млрд евро помощи.

27 государств-членов ЕС должны проголосовать за пакет помощи Украине на саммите 14-15 декабря в Брюсселе.

Читайте также: Орбан: "Четкая позиция" Венгрии – ЕС не должен вести переговоры с Украиной о вступлении

Другой дипломат, рассказывая о подготовке к декабрьскому саммиту, на котором также планируют принять решение о начале переговоров о членстве в ЕС с Украиной, отметил, что в вопросе евроинтеграции Украины Венгрия предъявляет требования к изменениям образовательных законов для национальных меньшинств в Украине.

"Их официальная позиция, по крайней мере, на данном этапе: если не будет определенного прогресса, как они это назвали, по вопросу меньшинств до середины декабря, тогда они не будут готовы выполнять рекомендации Еврокомиссии по началу переговоров о вступлении следующей весной", – сказал дипломат.

Накануне после того, как Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры по вступлению Украины, Венгрия пообещала блокировать начало переговоров, требуя отмены закона о языке.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина сможет достичь компромисса с Венгрией в этом вопросе.

Орбан не впервые шантажирует прекращением помощи Украине. Его претензии к бюджетному запросу Еврокомиссии могут быть связаны с тем, что Венгрия сама пытается разблокировать ей 13 млрд евро, которые были заморожены в прошлом году из-за проблем с верховенством права. В декабре 2022 года ЕС пришлось пойти на уступки Орбану, чтобы он отозвал вето на 18 млрд евро для Украины.
  • Две страны Евросоюза – Венгрия и Словакия, где недавно сменилась власть – на саммите Евросоюза выступили против выделения Украине 50 млрд евро.
  • 27 октября сообщалось, что Словакия готова увеличить свой вклад в бюджет ЕС за следующие четыре года на 400 миллионов евро, чтобы Украина получила пакет помощи на 50 млрд евро, при определенных условиях.
  • В марте 2023 года министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что если Украина "не будет уважать права нацменьшинств", Будапешт в будущем может не поддержать ее интеграцию в ЕС и НАТО.

Читайте также: И снова Орбан. ЕС назвал условия для вступления Украины: когда это возможно

Милана Головань
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнаВенгрияевроинтеграция
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 