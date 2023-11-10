"Позиция Венгрии – как российская матрешка". ЕС раздражает позиция Будапешта по Украине

Корреспондент Радио Свобода пообщался с дипломатами Евросоюза в Брюсселе, они рассказали ему, что раздражены постоянным изменением требований от Венгрии по вопросам, касающимся Украины.

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"Венгерская позиция – это как эта российская матрешка. Когда вы открываете одну куклу, внутри еще одна, а там еще другая, и так без конца", – сказал один из высокопоставленных дипломатов в ЕС, знакомый с ситуацией.

Такое заявление он сделал, затрагивая тему 500 млн евро из Европейского фонда мира на военную помощь Украине, которую венгерский премьер Виктор Орбан, как считают некоторые европейские чиновники, может заблокировать.

Хотя в Брюсселе и опасаются такого сценария, официальные представители ЕС заявили Reuters, что смогут обойти любое вето Венгрии и предоставить Украине 50 млрд евро помощи.

27 государств-членов ЕС должны проголосовать за пакет помощи Украине на саммите 14-15 декабря в Брюсселе.

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Другой дипломат, рассказывая о подготовке к декабрьскому саммиту, на котором также планируют принять решение о начале переговоров о членстве в ЕС с Украиной, отметил, что в вопросе евроинтеграции Украины Венгрия предъявляет требования к изменениям образовательных законов для национальных меньшинств в Украине.

"Их официальная позиция, по крайней мере, на данном этапе: если не будет определенного прогресса, как они это назвали, по вопросу меньшинств до середины декабря, тогда они не будут готовы выполнять рекомендации Еврокомиссии по началу переговоров о вступлении следующей весной", – сказал дипломат.

Накануне после того, как Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры по вступлению Украины, Венгрия пообещала блокировать начало переговоров, требуя отмены закона о языке.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина сможет достичь компромисса с Венгрией в этом вопросе.

Орбан не впервые шантажирует прекращением помощи Украине. Его претензии к бюджетному запросу Еврокомиссии могут быть связаны с тем, что Венгрия сама пытается разблокировать ей 13 млрд евро, которые были заморожены в прошлом году из-за проблем с верховенством права. В декабре 2022 года ЕС пришлось пойти на уступки Орбану, чтобы он отозвал вето на 18 млрд евро для Украины. Орбан не впервые шантажирует прекращением помощи Украине. Его претензии к бюджетному запросу Еврокомиссии могут быть связаны с тем, что Венгрия сама пытается разблокировать ей 13 млрд евро, которые были заморожены в прошлом году из-за проблем с верховенством права. В декабре 2022 года ЕС пришлось пойти на уступки Орбану, чтобы он отозвал вето на 18 млрд евро для Украины.

Две страны Евросоюза – Венгрия и Словакия, где недавно сменилась власть – на саммите Евросоюза выступили против выделения Украине 50 млрд евро.

27 октября сообщалось, что Словакия готова увеличить свой вклад в бюджет ЕС за следующие четыре года на 400 миллионов евро, чтобы Украина получила пакет помощи на 50 млрд евро, при определенных условиях.

В марте 2023 года министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что если Украина "не будет уважать права нацменьшинств", Будапешт в будущем может не поддержать ее интеграцию в ЕС и НАТО.

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