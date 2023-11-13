Венгрия в очередной раз заблокировала выплату 500 млн евро военной помощи Украине
Венгрия заблокировала выплату транша военной помощи Украине из Европейского фонда мира из-за "гарантий" для венгерских компаний. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто, сообщило издание The Guardian. Также об этом написал корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк в Х.
"Еще одна дискуссия по Украине сегодня в Брюсселе между 27 министрами иностранных дел ЕС. И все еще блокирование 8-го транша (€500 млн) военной помощи ЕС для Украины", – написал Йозвяк.
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Сиярто заявил, что Венгрия будет блокировать выделение следующего транша военной помощи Украине в рамках Европейского фонда мира, пока страна не предоставит "гарантий", что OTP bank или другие венгерские фирмы не будут внесены в черный список "международных спонсоров войны", написало The Guardian.
- Две страны Евросоюза – Венгрия и Словакия, где недавно сменилась власть, – на саммите Евросоюза выступили против выделения Украине 50 млрд евро.
- 27 октября сообщалось, что Словакия готова увеличить свой взнос в бюджет ЕС за следующие четыре года на 400 миллионов евро, чтобы Украина получила пакет помощи на 50 млрд евро, при определенных условиях.
- 10 ноября представители ЕС заявили, что блок сможет обойти любое вето Венгрии и предоставить Украине 50 млрд евро ($53,4 млрд) помощи.
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