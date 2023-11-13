Венгрия в очередной раз заблокировала выплату 500 млн евро военной помощи Украине

Венгрия заблокировала выплату транша военной помощи Украине из Европейского фонда мира из-за "гарантий" для венгерских компаний. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто, сообщило издание The Guardian. Также об этом написал корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк в Х.

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"Еще одна дискуссия по Украине сегодня в Брюсселе между 27 министрами иностранных дел ЕС. И все еще блокирование 8-го транша (€500 млн) военной помощи ЕС для Украины", – написал Йозвяк.

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Сиярто заявил, что Венгрия будет блокировать выделение следующего транша военной помощи Украине в рамках Европейского фонда мира, пока страна не предоставит "гарантий", что OTP bank или другие венгерские фирмы не будут внесены в черный список "международных спонсоров войны", написало The Guardian.

СПРАВКА. В 2021 году Европейский союз создал Европейский фонд мира (ЕФМ) – внебюджетный фонд в размере 5 млрд евро на период 2021-2027 годов, который будет финансироваться на средства взносов стран –членов ЕС. Он предназначен для финансирования мер, направленных на предотвращение конфликтов, развитие мира и укрепление международной безопасности.

Две страны Евросоюза – Венгрия и Словакия, где недавно сменилась власть, – на саммите Евросоюза выступили против выделения Украине 50 млрд евро.

27 октября сообщалось, что Словакия готова увеличить свой взнос в бюджет ЕС за следующие четыре года на 400 миллионов евро, чтобы Украина получила пакет помощи на 50 млрд евро, при определенных условиях.

10 ноября представители ЕС заявили, что блок сможет обойти любое вето Венгрии и предоставить Украине 50 млрд евро ($53,4 млрд) помощи.

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