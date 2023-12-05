Три страны НАТО против военной помощи Украине. Столтенберг: Мы продолжим передавать оружие
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс продолжит оказывать военную помощь Украине, несмотря на позицию Венгрии, Словакии и Нидерландов. Об этом он сообщил в общении с журналистами, цитирует его Political Lore.
По его словам, риторика Словакии, Венгрии и Нидерландов не повлияет на дальнейшую помощь Украине.
"Члены НАТО предоставляют передовые ракеты, системы ПВО, современные боевые танки – это все примеры значительной современной помощи. Это в интересах нашей безопасности. Я уверен, что союзники по НАТО продолжат оказывать существенную и значимую поддержку Украине", — сказал генсек НАТО.
Он отметил, что недавно Альянс объявил о намерении передать Украине дополнительные системы противовоздушной обороны, а также продолжает обучать украинских летчиков на истребителях F-16.
"Также в Украину идет постоянный приток боеприпасов и оружия. Конечно, существует острая необходимость в больших объемах помощи, но союзники не только на словах, но и на деле демонстрируют, что будут продолжать оказывать помощь Украине", — заявил Столтенберг.
- 23 ноября стало известно, что правопопулистская Партия свободы Герта Вилдерса, в программу которой включен референдум о выходе из ЕС, набрала наибольшее число голосов на парламентских выборах в Нидерландах и предварительно получит 37 из 150 парламентских мандатов. Вилдерс неоднократно заявлял, что Нидерланды должны прекратить передавать оружие Украине, так как это оружие необходимо самой стране для самозащиты.
- 25 октября 2023 года президент Словакии Зузана Чапутоваофициально утвердила новое правительство страны во главе с Робертом Фицо. 8 ноября Фицо заблокировал предложение предыдущего Кабмина о предоставлении Украине военной помощи на 40,3 млн евро.
- Венгрия в очередной раз заблокировала выплату 500 млн евро военной помощи Украине.
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