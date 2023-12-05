Три страны НАТО против военной помощи Украине. Столтенберг: Мы продолжим передавать оружие

Столтенберг сказал, что страны НАТО постоянно поставляют Украине новые вооружения и боеприпасы

Йенс Столтенберг (Фото: EPA/Olivier Matthys)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс продолжит оказывать военную помощь Украине, несмотря на позицию Венгрии, Словакии и Нидерландов. Об этом он сообщил в общении с журналистами, цитирует его Political Lore.

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По его словам, риторика Словакии, Венгрии и Нидерландов не повлияет на дальнейшую помощь Украине.

"Члены НАТО предоставляют передовые ракеты, системы ПВО, современные боевые танки – это все примеры значительной современной помощи. Это в интересах нашей безопасности. Я уверен, что союзники по НАТО продолжат оказывать существенную и значимую поддержку Украине", — сказал генсек НАТО.

Он отметил, что недавно Альянс объявил о намерении передать Украине дополнительные системы противовоздушной обороны, а также продолжает обучать украинских летчиков на истребителях F-16.

"Также в Украину идет постоянный приток боеприпасов и оружия. Конечно, существует острая необходимость в больших объемах помощи, но союзники не только на словах, но и на деле демонстрируют, что будут продолжать оказывать помощь Украине", — заявил Столтенберг.

23 ноября стало известно, что правопопулистская Партия свободы Герта Вилдерса, в программу которой включен референдум о выходе из ЕС, набрала наибольшее число голосов на парламентских выборах в Нидерландах и предварительно получит 37 из 150 парламентских мандатов. Вилдерс неоднократно заявлял, что Нидерланды должны прекратить передавать оружие Украине, так как это оружие необходимо самой стране для самозащиты.

25 октября 2023 года президент Словакии Зузана Чапутоваофициально утвердила новое правительство страны во главе с Робертом Фицо. 8 ноября Фицо заблокировал предложение предыдущего Кабмина о предоставлении Украине военной помощи на 40,3 млн евро.

Венгрия в очередной раз заблокировала выплату 500 млн евро военной помощи Украине.

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