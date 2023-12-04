Умеров встретился со Столтенбергом: заявил о "неотвратимости" членства Украины в НАТО

Встреча Умерова и Столтенберга: обсудили последние события на поле боя, насущные военные потребности Сил обороны и вопрос вступления Украины в НАТО

Рустем Умеров и Йенс Столтенберг (Фото - Минобороны)

Министр обороны Рустем Умеров встретился в Брюсселе с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и выразил уверенность в будущем вступлении Украины в Альянс. Они также обсудили потребности украинских войск в зимний период, сообщают пресс-службы НАТО и Минобороны.

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Как отметили в пресс-службе Альянса, Столтенберг отметил непреклонную поддержку Украины, обсуждались последние события на поле боя и неотложные военные нужды Сил обороны.

"Учитывая, что зима, как ожидается, усложнит боевые действия, Столтенберг подчеркнул, что члены Альянса привержены усилению политической и практической поддержки Украины, когда она защищается от вторжения России", – сказано в сообщении.

Генсек заверил, что НАТО будет оказывать долгосрочную поддержку Украине, чтобы сделать Силы обороны полностью оперативно совместимыми с НАТО и еще больше приблизить их к Североатлантическому союзу.

Они также обсудили путь Украины к членству в НАТО и воплощаемые для этого реформы. Столтенберг заявил, что Украина станет членом НАТО, когда все члены Альянса согласятся и когда будут выполнены условия.

Как отметили в Минобороны, Умеров заявил, что "членство Украины в НАТО неотвратимо".

"Свой курс наша страна избрала уже давно. Работаем над практическими шагами приближения нашей страны к членству в Альянсе", – подчеркнул министр.

Также обсуждалась подготовка к Вашингтонскому саммиту НАТО в июле 2024 года.

29 ноября на заседании Совета Украина-НАТО была представлена адаптированная Годовая национальная программа по дальнейшему реформированию, чтобы соответствовать требованиям Альянса.

30 ноября Зеленский заявил, что безопасность станет приоритетом для Украины, поскольку никто не гарантирует вступление в НАТО и исключение предстоящей агрессии РФ.

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