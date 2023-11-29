На шляху до НАТО. Україна представила план реформ на 2024 рік: деталі

Столтенберг та Зеленський (Фото: пресслужба НАТО)

29 листопада на засіданні Ради Україна – НАТО було представлено адаптовану Річну національну програму (РНП) щодо подальшого реформування, аби відповідати вимогам Альянсу. Ухвалена програма складається з п'яти розділів та не містить у собі вимог щодо політичного реформування в Україні. Документу ще немає у відкритому доступі, з його текстом ознайомилося видання Європейська правда.

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За даними журналіста, ухвалена РНП складається з п'яти розділів:

→ політичні та економічні питання;

→ оборонні та військові питання;

→ ресурсні питання;

→ питання безпеки;

→ правові питання.

Цей перелік, зазначається у матеріалі, є рамковою структурою переговорів щодо вступу до НАТО нових членів. Через це, за рекомендацією Альянсу, РНП переробили під цей формат та "підігнали" усі цілі в рамках кожного розділу.

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Журналіст наголосив, що це є позитивним сигналом, бо НАТО за допомогою РНП не просто висуває Україні абстрактні запити щодо реформ, а готує до переговорів.

Водночас, за даними видання, розділ "Політичні питання" має містити пріоритет щодо боротьби з корупцією. Однак НАТО контролюватиме лише те, як реформуються закупівлі військового відомства, що стало одним із пріоритетів РНП, йдеться у матеріалі.

Україна гарантувала, що у 2024 році планує "завершити стратегічний огляд оборонних закупівель... з метою приведення системи оборонних закупівель України до євроатлантичних практик" та "забезпечити ефективне функціонування закупівельних агенцій Міністерства оборони", для яких будуть оновлені процедури, написав журналіст.

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Видання наголосило, що успіх у втіленні цієї задачі буде важливим для того, щоб НАТО дало Україні "зелений сигнал" про виконання РНП.

Серед інших задач політичного блоку на 2024 рік є зобов’язання України "внести зміни до деяких законодавчих актів щодо посилення демократичного цивільного контролю над ЗСУ" та "завершення трансформації системи командування та управління відповідно до принципів та стандартів НАТО", додали в ЄП.

Утім, за даними видання, цей блок містить також вказівку на важливу деталь – Україна не розраховує завершити виконання РНП у 2024 році й ці задачі розплановані на довший період.

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Журналіст розповів, що "Ціль №1" у політичному блоці програми містить зобов’язання України оновити Закон "Про національну безпеку" з метою посилення демократичного цивільного контролю та нагляду над ЗСУ та сектором безпеки й оборони загалом (що має містити, зокрема, реформу СБУ). Проте, додали в ЄП, серед задач на 2024 рік цього немає.

Подібні ознаки того, що Україна розраховує на довший період реформ, є також в інших розділах документа, написало видання. Зокрема йдеться про ціль "Реформування органів правопорядку як частини сектора безпеки та оборони України" на наступний рік містить лише розмиті завдання й мінімум конкретики.

12 листопада колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен висунув пропозицію стосовно приєднання України до Альянсу, але без окупованих Росією територій. На його думку, це не заморозить конфлікт, але виступить пересторогою для РФ, що вона не зможе завадити українському вступу в НАТО.

27 листопада віцепрезидентка Європейської комісії Юрова заявила, що в Україні формується ефективна система боротьби з корупцією, оскільки країна прагне розпочати переговори про членство в ЄС.

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