Кулеба: Кордони 1991 року — стратегічна ціль України. Ми не проситимемо Захід воювати за нас

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що стратегічною ціллю України залишається вихід на кордони 1991 року

Дмитро Кулеба (Фото: МЗС)

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що стратегічною метою України залишається вихід на кордони 1991 року. Про це він повідомив на брифінгу у Брюсселі.

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За його словами, Україна не має наміру здаватися у боротьбі проти агресії росіян, а стратегічною метою залишається відновлення територіальної цілісності, оскільки це важливо для безпеки всього євроатлантичного простору.

Він зазначив, що Київ розраховує на схвалення нового пакету військової та фінансової допомоги Конгресом США.

"Це найкращий шлях для запобігання необхідності надсилати західні війська в Україну. Ми ніколи не просили про таку участь і це наша принципова позиція", – сказав Кулеба.

Глава відомства заявив, що Україна не відмовлятиметься від своїх територій задля вступу до НАТО.

"Нехай ці люди запропонують урядам своїх країн віддати території, віддати людей. І якщо ці країни на це погодяться, то я готовий вислухати їхні аргументи", – резюмував дипломат.

Раніше міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що Україну можуть втягнути в переговори з Росією через нестачу військової допомоги.

9 жовтня 2023 року Кулеба сказав, що матиме "неприємну розмову" з тими, хто заговорить з ним про територіальні поступки.

12 жовтня глава МЗС заявив, що Росії потрібно не дати заморозити конфлікт, оскільки вона використовує паузу для відновлення сил, і під загрозою нової хвилі агресії опиниться не лише Україна.

8 листопада в Державному департаменті США заявили, що Вашингтон не підштовхує Київ до будь-яких переговорів із Росією.

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