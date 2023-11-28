Кулеба про переговори з Росією: Я не відчуваю жодного тиску з боку Заходу щодо цього
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на пресконференції з головою дипломатії Євросоюзу Жозепом Боррелем заявив, що не відчуває тиску західних союзників щодо "необхідності" переговорів з Росією.
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"Я не відчуваю жодного тиску, ні", – сказав глава МЗС.
Сьогодні на брифінгу помічник Державного секретаря США Джеймс О'Браєн заявив, що переговори — це справа України, але реальність полягає в тому, що Сполучені Штати не вбачають жодних ознак того, що Росія готова вести реальні переговори.
Раніше міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що Україну можуть втягнути в переговори з Росією через нестачу військової допомоги.
- 9 жовтня 2023 року Кулеба сказав, що матиме "неприємну розмову" з тими, хто заговорить із ним про територіальні поступки.
- 12 жовтня глава МЗС заявив, що Росії потрібно не дати заморозити конфлікт, адже вона використовує паузу для відновлення сил, і під загрозою нової хвилі агресії опиниться не лише Україна.
- 8 листопада в Державному департаменті США заявили, що Вашингтон не підштовхує Київ до будь-яких переговорів із Росією.
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