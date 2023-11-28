США: Переговори РФ та України не мають сенсу, Путін хоче капітуляції через рік або більше

У Державному департаменті США заявили, що переговори Росії та України на сьогодні позбавлені сенсу

Джеймс О'Браєн (Фото: Держдеп США)

У Державному департаменті США заявили, що переговори Росії та України на сьогодні позбавлені сенсу. Про це повідомив помічник Державного секретаря Джеймс О'Браєн.

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За його словами, переговори — це справа України, але реальність полягає в тому, що США не вбачають жодних ознак того, що Росія готова вести реальні переговори.

"Нам здається, що Путін говорить про те, щоб почекати ще як мінімум рік чи більше, перш ніж він задумається про припинення цієї війни, і було б безглуздо вести дискусію з боку України – це не діалог. Це монолог капітуляції", – сказав О'Браєн.

Раніше міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що Україну можуть втягнути в переговори з Росією через нестачу військової допомоги.

9 жовтня 2023 року глава МЗС Кулеба сказав, що матиме "неприємну розмову" з тими, хто заговорить із ним про територіальні поступки.

12 жовтня глава МЗС заявив, що Росії потрібно не дати заморозити конфлікт, адже вона використовує паузу для відновлення сил, і під загрозою нової хвилі агресії опиниться не лише Україна.

8 листопада в Державному департаменті США заявили, що Вашингтон не підштовхує Київ до будь-яких переговорів із Росією.

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