США: Переговоры РФ и Украины не имеют смысла, Путин хочет капитуляции через год или больше

В Государственном департаменте США заявили, что переговоры России и Украины на сегодняшний день лишены смысла

jamesobrian

В Государственном департаменте США заявили, что переговоры России и Украины на сегодняшний день лишены смысла. Об этом сообщил помощник Государственного секретаря Джеймс О'Брайен.

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По его словам, переговоры — это дело Украины, но реальность заключается в том, что США не видят никаких признаков того, что Россия готова вести реальные переговоры.

"Нам кажется, что Путин говорит о том, чтобы подождать еще как минимум год или больше, прежде чем он задумается о прекращении этой войны, и было бы бессмысленно вести дискуссию со стороны Украины – это не диалог. Это монолог капитуляции", — сказал О'Брайен.

Ранее министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Украину могут втянуть в переговоры с Россией из-за недостатка военной помощи.

9 октября 2023 года глава МИД Кулеба сказал, что будет иметь "неприятный разговор" с теми, кто заговорит с ним о территориальных уступках.

12 октября глава МИД заявил, что России нужно не дать заморозить конфликт, ведь она использует паузу для возобновления сил, и под угрозой новой волны агрессии окажется не только Украина.

8 ноября в Государственном департаменте США заявили, что Вашингтон не подталкивает Киев к каким-либо переговорам с Россией.

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