Буданов дал прогноз: РФ долго не пойдет на договор, будут обстрелы без интенсивной войны

Начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов считает, что Россия еще долго не пойдет на переговоры с Украиной и ее западными союзниками. Об этом он сообщил в комментарии NV.

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По его словам, война может продолжаться еще долго, так как россияне не будут подписывать никаких договоров с Украиной и будут продолжать хаотичные обстрелы, однако без интенсивных боевых действий.

Он отметил, что есть примеры в истории, когда войны не заканчивались юридически, например — Япония и Россия, которые формально находятся в состоянии войны с 1945 года, так как мирного договора о статусе Курильских островов подписано не было.

"Этой территориальной проблеме уже больше 70 лет. Поэтому этот сценарий очень вероятен и здесь, потому что у РФ значительные территориальные аппетиты по отношению к Украине, касающиеся не только Крыма. Конечно, эти аппетиты никто не собирается удовлетворять", — сказал Буданов.

Буданов заявил, что война должна быть перенесена на территорию РФ, чем шире будут операции там, тем лучше.

По мнению начальника ГУР, после победы Украины в России возникнет реваншизм, на восстановление военного аспекта у нее уйдет минимум 10 лет.

Буданов: "Путина и его окружение в РФ называют "клуб, кому за 70". Это агенты нам доложили".

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