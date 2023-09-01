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Буданов: Путина и его окружение в РФ называют "клуб, кому за 70". Это агенты нам доложили

Цей матеріал також доступний українською
01.09.2023, 12:13
Буданов: Путина и его окружение в РФ называют
Владимир Путин (Фото: EPA)

Диктатора Владимира Путина и его окружение в России называют "клубом, кому за 70". Об этом сообщил начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов в интервью журналистке Наталье Мосейчук.

По его словам, после бунта террористов группы Вагнера Путин убрал от принятия решений "умных генералов" — Сергея Суровикина, Андрея Юдина.

Он отметил, что "на грани" командующий Воздушно-десантными войсками РФ Михаил Теплинский. 

"Это враги, но они профессиональные люди. Их устранение не идет в плюс России. Для нас это хорошо. В Кремле тех, кто выступает за войну, остались единицы. Все понимают, что это крах и чем быстрее закончить, тем лучше", — сказал Буданов. 

Разведчик подчеркнул, что агенты в России доложили ему, что Путина и его окружение называют "клуб, кому за 70". 

"Не успевают за изменением событий. В 70 лет мозг просто уже иначе работает, не успеваешь реагировать на события, которые меняются очень быстро", — заявил начальник ГУР.

  • На второй день "мятежа" Суровикин в видеообращении к вагнеровцампризвал их "остановить колонны" и подчиниться военно-политическому руководству РФ.
  • 13 июля в WSJ сообщили, что Суровикин был задержан после начала мятежа Пригожина. Также были задержаны, устранены или уволены другие российские военачальники.
  • По данным Politico, Суровикину запрещают выходить из дома и приказали молчать, пока о нем не забудут.

Читайте также: ГУР – военным России: Не напрягает, что бунт устроил Пригожин, а задержали Суровикина?

Дмитрий Гриниченко
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