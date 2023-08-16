Politico: Суровикину запрещают выходить из дома. Приказали молчать, пока о нем не забудут
Журналисты западного издания Politico со ссылкой на источники, приближенные к Кремлю, сообщают, что заместителю командующего группировкой вторжения РФ в Украину Сергею Суровикину, которого фактически отстранили от полномочий после "мятежа" главаря террористов Группы Вагнера Евгения Пригожина, приказали молчать до тех пор, пока о нем не забудут.
Издание пишет, что Суровикину, который после "восстания" Пригожина в июне исчез с информационной повестки, запретили покидать территорию дома, но якобы разрешили принимать гостей, в том числе нескольких подчиненных.
"Сирийский мясник" также получил указание молчать, пока о нем не забудут, добавляют журналисты.
Суровикин не появлялся на публике с момента похода Вагнера на Москву в июне. Это произошло после сообщений в СМИ о том, что он якобы знал планы Пригожина.
В середине июля представитель ГУР МО Андрей Юсов говорил, что Суровикина фактически лишили полномочий, однако его судьба на тот момент еще не была решена.
- Вечером 23 июня 2023 года Пригожин заявил о "походе" на Москву.
- На следующий же день он договорился с властями РФ и отвел войска. Пресс-секретарь Путина заявил, что Пригожин уехал в Беларусь.
- На второй день "мятежа" Суровикин обратился к вагнеровцам на видео, на котором призвал их "остановить колонны" и подчиниться военно-политическому руководству РФ.
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