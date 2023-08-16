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Politico: Суровикину запрещают выходить из дома. Приказали молчать, пока о нем не забудут

Цей матеріал також доступний українською
16.08.2023, 09:21
Politico: Суровикину запрещают выходить из дома. Приказали молчать, пока о нем не забудут - Фото
Сергей Суровикин (Скриншот)

Журналисты западного издания Politico со ссылкой на источники, приближенные к Кремлю, сообщают, что заместителю командующего группировкой вторжения РФ в Украину Сергею Суровикину, которого фактически отстранили от полномочий после "мятежа" главаря террористов Группы Вагнера Евгения Пригожина, приказали молчать до тех пор, пока о нем не забудут. 

Издание пишет, что Суровикину, который после "восстания" Пригожина в июне исчез с информационной повестки, запретили покидать территорию дома, но якобы разрешили принимать гостей, в том числе нескольких подчиненных.

"Сирийский мясник" также получил указание молчать, пока о нем не забудут, добавляют журналисты.

Суровикин не появлялся на публике с момента похода Вагнера на Москву в июне. Это произошло после сообщений в СМИ о том, что он якобы знал планы Пригожина.

В середине июля представитель ГУР МО Андрей Юсов говорил, что Суровикина фактически лишили полномочий, однако его судьба на тот момент еще не была решена.

Читайте также: ГУР – военным России: Не напрягает, что бунт устроил Пригожин, а задержали Суровикина?

Милана Головань
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