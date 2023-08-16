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Politico: Суровікіну забороняють виходити з будинку. Наказали мовчати, доки про нього не забудуть

Этот материал также доступен на русском
16.08.2023, 09:21
Politico: Суровікіну забороняють виходити з будинку. Наказали мовчати, доки про нього не забудуть - Фото
Сергій Суровікін (Скриншот)

Журналісти західного видання Politico з посиланням на джерела, наближені до Кремля, повідомляють, що заступнику командувача угрупованням вторгнення РФ в Україну Сергію Суровікіну, якого фактично відсторонили від повноважень після "заколоту" ватажка терористів Групи Вагнера Євгенія Пригожина, наказали мовчати, доки про нього не забудуть.

Видання пише, що Суровікіну, який після "повстання" Пригожина в червні зник з інформаційної повістки, заборонили залишати територію будинку, але нібито дозволили запрошувати гостей, зокрема кількох підлеглих.

"Сирійський м'ясник" також отримав вказівку мовчати доти, доки про нього не забудуть, додають журналісти.

Суровікін не з'являвся на публіці з моменту походу Вагнера на Москву в червні. Це сталося після повідомлень у ЗМІ про те, що він начебто знав про плани Пригожина.

У середині липня представник ГУР МО Андрій Юсов казав, що Суровікіна фактично позбавили повноважень, проте його долю на той момент ще не було вирішено.

Читайте також: ГУР – військовим Росії: Не напружує, що бунт влаштував Пригожин, а затримали Суровікіна?

Мілана Головань
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війнаВагнерєвгеній пригожинсергій суровікінандрій юсов
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