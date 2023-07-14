ГУР – военным России: Не напрягает, что бунт устроил Пригожин, а задержали Суровикина?

В Главном управлении разведки Минобороны обратились к российским военным с вопросом, не напрягает ли их, что бунт против военного руководства РФ устроил главарь террористической Группы Вагнер Евгений Пригожин, а власти задержали генерала Сергея Суровикина. Такой вопрос задал представитель ГУР Андрей Юсов в интервью Радио Свобода.

Юсова спросили, знают ли в ГУР, где находится Суровикин и что с ним происходило после бунта Пригожина.

"Не все мы можем обнародовать публично, но да – информация о том, что некоторое время Суровикин был физически ограничен в передвижении и находился под допросами – она подтверждается. Как и ряд его коллег по военному руководству оккупационного корпуса", – сказал Юсов.

Представитель ГУР гипотетически обратился к российским военным с вопросом, считают ли они нормальной такую ситуацию.

"Странная ситуация (для нас не странная, но если смотреть в целом) – мятеж поднял Пригожин и ПВК Вагнера, а задержали, например, Суровикина. Ну это вопрос к российскому обществу, если там оно есть, к российским военным: "Как? Вас ничего не напрягает? Вам все нормально в такой ситуации – работать и продолжать выполнять преступные приказы?" – сказал Юсов.

Он добавил, что по состоянию на сегодняшний день Суровикин формально остается на должности, но в принятии непосредственных, управленческих решений ограничен.

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