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"Нанесли удар с тыла". Командующий 58 армии РФ Попов пожаловался Герасимову: его и выгнали

Цей матеріал також доступний українською
13.07.2023, 00:21
Иван Попов (Фото: ресурс окупантов)

Командующий российской 58-й общевойсковой армией генерал-майор Иван Попов заявил о якобы собственной отставке с должности. Его армия принадлежит к Южному военному округу РФ и противостоит украинскому наступлению на юге. Аудиозапись с сообщением Попова распространяют ресурсы оккупантов.

Попов утверждает, что затронул вопрос отсутствия контрбатарейной борьбы и станций артиллерийской разведки, из-за чего погибают российские захватчики.

"Высказал это на самом высоком уровне откровенно, предельно жестко. В связи с этим, видимо, старшие начальники почувствовали во мне опасность какую-то и стремительно за один день световой состряпали приказ министра обороны, вывели меня из распоряжения, от меня избавились", – сказал оккупант.

Якобы эти вопросы привели к "молниеносной" отставке генерал-майора за один день.

Оккупант пожаловался, что им "нанес удар с тыла старший начальник".

"Предательски и подло обезглавив армию в самый тяжелый и напряженный момент", – поделился эмоциями главарь захватчиков.

Попов не детализировал, о каких именно "старших начальниках" говорится в его сообщении.

Ранее информацию об увольнении Попова по решению начальника генштаба РФ Валерия Герасимова публиковал американский Институт изучения войны (ISW).

По информации исследователей, Попов жаловался на потери среди подчиненных ему оккупантов и отсутствие ротации.

Начальник генштаба РФ якобы обвинил Попова в "паникерстве и шантаже российского военного командования".

После того как Попов якобы угрожал обратиться к российскому диктатору Путину, Герасимов уволил командующего и отправил его на передовые позиции, пишет ISW.

Пока нет возможности подтвердить или опровергнуть эту информацию.

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Артём Джерипа
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