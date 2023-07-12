UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Генштаб подтвердил прямое попадание по отелю в Бердянске: ночью РФ активно вывозила трупы

Цей матеріал також доступний українською
12.07.2023, 19:10
Генштаб подтвердил прямое попадание по отелю в Бердянске: ночью РФ активно вывозила трупы - Фото
Российские оккупанты (Фото: EPA)

Генштаб ВСУ подтвердил удар украинских сил по гостинице во временно оккупированном Бердянске Запорожской области. О прямом попадании по скоплению оккупантов говорится в вечерней сводке Генштаба.

"Во временно захваченном Бердянске Запорожской области вследствие прямого попадания по гостинице "Дюна" в течение ночи зафиксирован активный вывоз грузовиками тел российских военнослужащих в местный морг", – говорится в сообщении.

11 июля появилась неподтвержденная информация о ночном ударе по бердянской гостинице "Дюна". В результате этого удара якобы был ликвидирован самый высокопоставленный российский военный за все время войны РФ против Украины: заместитель командующего Южного военного округа ВС РФ генерал-лейтенант Олег Цоков.

Генштаб подтвердил прямое попадание по отелю в Бердянске: ночью РФ активно вывозила трупы

  • Во второй половине дня 11 июля во временно оккупированном Бердянске тоже раздавались взрывы, над городом поднимался густой черный дым: смотрите фото.
Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнаотельгенштаббердянскдюна
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 