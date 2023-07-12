Генштаб подтвердил прямое попадание по отелю в Бердянске: ночью РФ активно вывозила трупы
12.07.2023, 19:10
Российские оккупанты (Фото: EPA)
Генштаб ВСУ подтвердил удар украинских сил по гостинице во временно оккупированном Бердянске Запорожской области. О прямом попадании по скоплению оккупантов говорится в вечерней сводке Генштаба.
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"Во временно захваченном Бердянске Запорожской области вследствие прямого попадания по гостинице "Дюна" в течение ночи зафиксирован активный вывоз грузовиками тел российских военнослужащих в местный морг", – говорится в сообщении.
11 июля появилась неподтвержденная информация о ночном ударе по бердянской гостинице "Дюна". В результате этого удара якобы был ликвидирован самый высокопоставленный российский военный за все время войны РФ против Украины: заместитель командующего Южного военного округа ВС РФ генерал-лейтенант Олег Цоков.
- Во второй половине дня 11 июля во временно оккупированном Бердянске тоже раздавались взрывы, над городом поднимался густой черный дым: смотрите фото.
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