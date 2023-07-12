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Генштаб підтвердив пряме влучання по готелю в Бердянську: вночі РФ активно вивозила трупи

Этот материал также доступен на русском
12.07.2023, 19:10
Генштаб підтвердив пряме влучання по готелю в Бердянську: вночі РФ активно вивозила трупи - Фото
Російські окупанти (Фото: EPA)

Генштаб ЗСУ підтвердив удар українських сил по готелю у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області. Про пряме влучання по скупченню окупантів йдеться у вечірньому зведенні Генштабу.

"У тимчасово захопленому Бердянську Запорізької області внаслідок прямого влучання по готелю "Дюна" протягом ночі зафіксовано активне вивезення вантажівками тіл російських військовослужбовців до місцевого моргу", – йдеться в повідомленні.

11 липня з'явилась непідтверджена інформація про нічний удар по бердянському готелю "Дюна". В результаті цього удару нібито було ліквідовано найвисокопоставленішого російського військового за весь час війни РФ проти України: заступника командувача Південного військового округу ЗС РФ генерал-лейтенанта Олега Цокова.

Генштаб підтвердив пряме влучання по готелю в Бердянську: вночі РФ активно вивозила трупи

  • Протягом другої половини дня 11 липня у тимчасово окупованому Бердянську також лунали вибухи, над містом здіймався густий чорний дим: дивіться фото.
Оксана Житнюк
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війнабердянськГенштабготельдюна
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