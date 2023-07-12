Генштаб підтвердив пряме влучання по готелю в Бердянську: вночі РФ активно вивозила трупи

Генштаб ЗСУ підтвердив удар українських сил по готелю у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області. Про пряме влучання по скупченню окупантів йдеться у вечірньому зведенні Генштабу.

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"У тимчасово захопленому Бердянську Запорізької області внаслідок прямого влучання по готелю "Дюна" протягом ночі зафіксовано активне вивезення вантажівками тіл російських військовослужбовців до місцевого моргу", – йдеться в повідомленні.

11 липня з'явилась непідтверджена інформація про нічний удар по бердянському готелю "Дюна". В результаті цього удару нібито було ліквідовано найвисокопоставленішого російського військового за весь час війни РФ проти України: заступника командувача Південного військового округу ЗС РФ генерал-лейтенанта Олега Цокова.

Протягом другої половини дня 11 липня у тимчасово окупованому Бердянську також лунали вибухи, над містом здіймався густий чорний дим: дивіться фото.

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