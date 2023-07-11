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У Бердянську цілий день лунають вибухи. Також гучно у Скадовську та Токмаку – фото, карта

Этот материал также доступен на русском
11.07.2023, 17:07
У Бердянську цілий день лунають вибухи. Також гучно у Скадовську та Токмаку – фото, карта - Фото
Вибухи у Бердянську (Фото: соцмережі)

У тимчасово окупованому Бердянську з другої половини дня лунають вибухи, над містом здіймається густий чорний дим, повідомляють проукраїнські та проросійські ресурси. Також відомо про серію вибухів у тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області та у тимчасово окупованому Скадовську на Херсонщині.

Українські Telegram-канали з посиланням на місцевих жителів пишуть, що перший вибух у Бердянську пролунав близько 14:20 поблизу курортної зони. На опублікованому фото видно, як за містом здіймається чорний дим.

В ніч проти 11 липня у бердянському готелі "Дюна" було ліквідовано найвисокопоставленішого російського військового за весь час війни РФ проти України: заступника командувача Південного військового округу ЗС РФ генерал-лейтенанта Олега Цокова. Вдень це підтвердили у Бердянській міській військовій адміністрації.

Близько 16:30 у Бердянську пролунала серія нових вибухів.

За словами місцевих, було щонайменше шість "бавовн".

Бердянськ (Фото: соцмережі)

Приблизно у той самий час з'явилась інформація про вісім "прильотів" по Токмаку. Протягом 20 хвилин кількість "гучних звуків" зросла до 18.

Токмак (Фото: соцмережі)

О 16:50 моніторингові канали у Telegram повідомили про вибухи у Скадовську.

Місця прильотів (Карта: deepstate)

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Мілана Головань
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війнабердянськвибухскадовськТокмак
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