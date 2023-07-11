У Бердянську цілий день лунають вибухи. Також гучно у Скадовську та Токмаку – фото, карта

У тимчасово окупованому Бердянську з другої половини дня лунають вибухи, над містом здіймається густий чорний дим, повідомляють проукраїнські та проросійські ресурси. Також відомо про серію вибухів у тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області та у тимчасово окупованому Скадовську на Херсонщині.

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Українські Telegram-канали з посиланням на місцевих жителів пишуть, що перший вибух у Бердянську пролунав близько 14:20 поблизу курортної зони. На опублікованому фото видно, як за містом здіймається чорний дим.

В ніч проти 11 липня у бердянському готелі "Дюна" було ліквідовано найвисокопоставленішого російського військового за весь час війни РФ проти України: заступника командувача Південного військового округу ЗС РФ генерал-лейтенанта Олега Цокова. Вдень це підтвердили у Бердянській міській військовій адміністрації.

Близько 16:30 у Бердянську пролунала серія нових вибухів.

За словами місцевих, було щонайменше шість "бавовн".

Приблизно у той самий час з'явилась інформація про вісім "прильотів" по Токмаку. Протягом 20 хвилин кількість "гучних звуків" зросла до 18.

О 16:50 моніторингові канали у Telegram повідомили про вибухи у Скадовську.

4 липня у тимчасово окупованих Донецьку та Макіївці пролунали вибухи. У СтратКомі ЗСУ офіційно підтвердили інформацію про влучання у склад окупантів у тимчасово окупованій Макіївці.

Згодом з'явилось відео зі знищенням арсеналу російських загарбників у Макіївці.

Наступного дня окупанти повідомили про нові прильоти у Макіївці, заявили, що нібито на нафтобазі здійнялась пожежа. У мережі знову з'явились відео з місця подій.

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