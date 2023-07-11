В Бердянске целый день раздаются взрывы. Также громко в Скадовске и Токмаке – фото, карта

Во временно оккупированном Бердянске со второй половины дня раздаются взрывы, над городом поднимается густой черный дым, сообщают проукраинские и пророссийские ресурсы. Также известно о серии взрывов во временно оккупированном Токмаке Запорожской области и временно оккупированном Скадовске в Херсонской области.

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Украинские Telegram-каналы со ссылкой на местных жителей пишут, что первый взрыв в Бердянске прогремел около 14:20 вблизи курортной зоны. На опубликованном фото видно, как за городом взвивается черный дым.

В ночь на 11 июля в бердянском отеле "Дюна" был ликвидирован самый высокопоставленный российский военный за все время войны РФ против Украины: заместитель командующего Южного военного округа ВС РФ генерал-лейтенант Олег Цоков. Днем это подтвердили в Бердянской городской военной администрации.

Около 16:30 в Бердянске прогремела серия новых взрывов.

По словам местных, было по меньшей мере шесть "бавовн".

Приблизительно в то же время появилась информация о восьми "прилетах" по Токмаку. В течение 20 минут количество "громких звуков" возросла до 18.

В 16.50 мониторинговые каналы в Telegram сообщили о взрывах в Скадовске.

4 июля во временно оккупированных Донецке и Макеевке прогремели взрывы. В СтратКоме ВСУ официально подтвердили информацию о попадании в склад оккупантов во временно оккупированной Макеевке.

Со временем появилось видео с уничтожением арсенала российских захватчиков в Макеевке.

На следующий день оккупанты сообщили о новых прилетах в Макеевке, заявили, что на нефтебазе начался пожар. В сети снова появились видео с места событий.

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