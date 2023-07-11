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В Бердянске целый день раздаются взрывы. Также громко в Скадовске и Токмаке – фото, карта

Цей матеріал також доступний українською
11.07.2023, 17:07
В Бердянске целый день раздаются взрывы. Также громко в Скадовске и Токмаке – фото, карта - Фото
Взрывы в Бердянске (Фото: соцсети)

Во временно оккупированном Бердянске со второй половины дня раздаются взрывы, над городом поднимается густой черный дым, сообщают проукраинские и пророссийские ресурсы. Также известно о серии взрывов во временно оккупированном Токмаке Запорожской области и временно оккупированном Скадовске в Херсонской области.

Украинские Telegram-каналы со ссылкой на местных жителей пишут, что первый взрыв в Бердянске прогремел около 14:20 вблизи курортной зоны. На опубликованном фото видно, как за городом взвивается черный дым.

В ночь на 11 июля в бердянском отеле "Дюна" был ликвидирован самый высокопоставленный российский военный за все время войны РФ против Украины: заместитель командующего Южного военного округа ВС РФ генерал-лейтенант Олег Цоков. Днем это подтвердили в Бердянской городской военной администрации.

Около 16:30 в Бердянске прогремела серия новых взрывов.

По словам местных, было по меньшей мере шесть "бавовн".

Бердянськ (Фото: соцмережі)

Приблизительно в то же время появилась информация о восьми "прилетах" по Токмаку. В течение 20 минут количество "громких звуков" возросла до 18.

Токмак (Фото: соцмережі)

В 16.50 мониторинговые каналы в Telegram сообщили о взрывах в Скадовске.

Места прилетов (Карта: deepstate)

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Милана Головань
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ТокмаквойнавзрывбердянскСкадовск
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