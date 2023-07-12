ВСУ сдержали российское наступление на востоке, на юге продолжают собственное – Минобороны

дополнено

Сегодня Силы обороны сдерживали наступление россиян на востоке и продолжили свое наступление на юге. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

На Купянском, Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях С или обороны сегодня успешно сдерживали наступление оккупантов.

Российским захватчикам не удалось продвинуться, продолжаются тяжелые бои.

На Бахмутском направлении украинские силы наступали сегодня на южном фланге вокруг города Бахмута.

В результате есть продвижение, защитники закрепляются на занятых рубежах.

На Мелитопольском и Бердянском направлениях украинские защитники продолжали наступательную операцию.

"Военные выполняют немало задач, направленных на ослабление врага и отработку обстановки для дальнейших действий", – написала Маляр.

Она отметила, что за последние недели Силы обороны на юге "значительно" подорвали наступательные и оборонительные возможности врага.

В частности, количество вражеских обстрелов снизилось, из-за уничтожения большого количества складов с боеприпасами, подытожила Маляр.

Сегодня представитель Генштаба ВСУ сообщал, что у Сил обороны есть успех в наступлении на двух направлениях у Бахмута.

За сутки ВСУ ликвидировали 510 российских оккупантов, уничтожили 19 артиллерийских систем и 27 единиц техники.

Генштаб подтвердил удар украинских сил по гостинице во временно оккупированном Бердянске Запорожской области, который россияне использовали в качестве базы. Якобы во время него был ликвидирован самый высокопоставленный российский военный за все время войны.

Смотрите также: ВСУ уничтожили новейший российский танк Т-90М "Прорыв" под Бахмутом – два видео, карта

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.