ЗСУ стримали російський наступ на сході, на півдні продовжують власний – Міноборони

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Сьогодні Сили оборони стримували наступ росіян на сході та продовжили власний наступ на півдні. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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На Куп’янському, Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках Сили оборони сьогодні успішно стримували наступ окупантів.

Російським загарбникам не вдалось просунутись, тривають важкі бої.

На Бахмутському напрямку українські сили сьогодні наступали на південному фланзі довкола міста Бахмута.

Унаслідок цього є просування, оборонці закріплюються на зайнятих рубежах.

На Мелітопольському та Бердянському напрямках українські захисники продовжували наступальну операцію.

"Військові виконують чимало задач, спрямованих на ослаблення ворога та відпрацювання обстановки до подальших дій", – написала Маляр.

Вона зазначила, що за останні тижні Сили оборони на півдні "суттєво" підірвали наступальні та оборонні можливості ворога.

Зокрема, кількість ворожих обстрілів наразі знизилась, через знищення великої кількості складів з боєприпасами, підсумувала Маляр.

Сьогодні речник Генштабу ЗСУ повідомляв, що Сили оборони мають успіх у наступі на двох напрямках біля Бахмута.

За добу ЗСУ ліквідували 510 російських окупантів, знищили 19 артилерійських систем та 27 одиниць техніки.

Генштаб підтвердив удар українських сил по готелю у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області, котрий росіяни використовували як базу. Нібито під час нього було ліквідовано російського військового найвищого рангу за весь час війни.

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