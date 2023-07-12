Генштаб: Сили оборони успішно наступають на двох напрямках біля Бахмута — карта

Речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов заявив, що Сили оборони мають успіх у наступі на двох напрямках біля Бахмута. Його слова транслює Military Media Center.

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Йдеться про напрямки Біла Гора — Андріївка та Біла Гора — Курдюмівка. Там українські військові закріплюються на досягнутих рубежах.

Сили оборони завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Окупанти чинять потужний опір, здійснюють переміщення підрозділів та військ, застосовують резерви.

Ситуація під Бахмутом знову загострилася, позиції переходять з рук до рук – Міноборони.

ЗСУ продовжують наступати на Бердянськ та Мелітополь, за тиждень звільнено 10 кв. км на півдні.

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