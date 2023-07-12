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Генштаб: Сили оборони успішно наступають на двох напрямках біля Бахмута — карта

Этот материал также доступен на русском
12.07.2023, 09:10
Генштаб: Сили оборони успішно наступають на двох напрямках біля Бахмута — карта - Фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов заявив, що Сили оборони мають успіх у наступі на двох напрямках біля Бахмута. Його слова транслює Military Media Center.

Йдеться про напрямки Біла Гора — Андріївка та Біла Гора — Курдюмівка. Там українські військові закріплюються на досягнутих рубежах.

Карта: deepstate

Сили оборони завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Окупанти чинять потужний опір, здійснюють переміщення підрозділів та військ, застосовують резерви.

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Мілана Головань
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