Генштаб: Силы обороны успешно наступают на двух направлениях возле Бахмута – карта

Представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев заявил, что Силы обороны имеют успех в наступлении на двух направлениях у Бахмута. Его слова транслирует Military Media Center.

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Речь идет о направлениях Белая Гора — Андреевка и Белая Гора — Курдюмовка. Там украинские военные закрепляются на достигнутых рубежах.

Силы обороны наносят огненное поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Оккупанты оказывают мощное сопротивление, осуществляют перемещение подразделений и войск, применяют резервы.

Ситуация под Бахмутом снова обострилась, позиции переходят из рук в руки – Минобороны.

ВСУ продолжают наступать на Бердянск и Мелитополь, за неделю освобождены 10 кв. км к югу.

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