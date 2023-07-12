Генштаб: Силы обороны успешно наступают на двух направлениях возле Бахмута – карта
12.07.2023, 09:10
Фото: Генштаб ВСУ
Представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев заявил, что Силы обороны имеют успех в наступлении на двух направлениях у Бахмута. Его слова транслирует Military Media Center.
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Речь идет о направлениях Белая Гора — Андреевка и Белая Гора — Курдюмовка. Там украинские военные закрепляются на достигнутых рубежах.
Силы обороны наносят огненное поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.
Оккупанты оказывают мощное сопротивление, осуществляют перемещение подразделений и войск, применяют резервы.
- Ситуация под Бахмутом снова обострилась, позиции переходят из рук в руки – Минобороны.
- ВСУ продолжают наступать на Бердянск и Мелитополь, за неделю освобождены 10 кв. км к югу.
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