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Генштаб: Силы обороны успешно наступают на двух направлениях возле Бахмута – карта

Цей матеріал також доступний українською
12.07.2023, 09:10
Генштаб: Силы обороны успешно наступают на двух направлениях возле Бахмута – карта - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

Представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев заявил, что Силы обороны имеют успех в наступлении на двух направлениях у Бахмута. Его слова транслирует Military Media Center.

Речь идет о направлениях Белая Гора — Андреевка и Белая Гора — Курдюмовка. Там украинские военные закрепляются на достигнутых рубежах.

Карта: deepstate

Силы обороны наносят огненное поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Оккупанты оказывают мощное сопротивление, осуществляют перемещение подразделений и войск, применяют резервы.

Читайте также: Минобороны: ВСУ заняли основные высоты вокруг Бахмута, город под огневым контролем

Милана Головань
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